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中欧班列一季度开行量货发量同比分别增长9%、10%

2024年04月19日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，今年一季度，中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%。截至3月底，中欧班列已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市。

今年以来，中国国家铁路集团有限公司认真落实高质量共建“一带一路”八项行动关于中欧班列的部署，坚持共商共建共享原则，发挥国内和国际合作机制作用，持续推动中欧班列高质量发展，保障国际供应链稳定畅通，有力促进了中欧互联互通，为服务高质量共建“一带一路”和高水平对外开放注入了强劲动能。

通道建设不断加强。推动中欧班列通道、线路多样性建设，进一步扩大中欧班列辐射范围。开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，经南通道累计开行中欧班列6列，同比增长200%。新开通哈尔滨至荷兰蒂尔堡、石家庄至塞尔维亚贝尔格莱德、青岛至俄罗斯莫斯科等中欧班列线路，助力共建国家经贸往来。

运输能力逐步扩充。优化中欧班列运输组织，引导鼓励满编运输，提升运输效率。强化口岸运输组织，积极推进铁路快速通关模式，协调境外铁路企业加大接车和换装力度，西通道（阿拉山口、霍尔果斯）、中通道（二连浩特）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）运量同比分别增长8%、14%、8%。

服务品质持续提升。稳定开行西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列，运输时间较普通班列大幅压缩，一季度累计开行65列。发挥中欧班列门户网站服务作用，积极推进网上订舱、堆场服务、箱管服务等业务一站式办理，为客户提供便利。定制化打造番茄酱、木材、茶叶、食用油、新能源汽车等特色班列，为客户提供高品质的国际物流服务。

(责编：王连香、吕骞)
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