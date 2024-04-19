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助力源头减污 飞灰资源化技术成果鉴定会在京举行

2024年04月19日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （焦磊、实习生张泊洋）飞灰是世界上最大规模的工业固体废弃垃圾，其资源化是环境保护和资源利用的重要领域，也是实现可持续发展的必然要求。日前，由中国环境科学学会主导的飞灰资源化技术成果鉴定会在北京举行，会议对“生活垃圾焚烧飞灰制备岩棉资源化技术与设备”进行了技术成果鉴定。

飞灰被列为HW18类危废，目前普遍采取固化填埋方式处理，飞灰资源化利用、趋零填埋成为业内探索方向。长期以来，行业存在飞灰资源化利用技术成本高、产出小，难以市场化推广的问题。会上，由中国工程院院士侯立安领衔的鉴定专家组认为：“该成果在电弧炉熔融炉用于飞灰协同制棉方面具有创新性和独特性，整体达到国际先进水平，一致同意通过鉴定。”

据了解，该项目由国内生活垃圾焚烧飞灰处置领域企业江苏乐尔环境科技股份有限公司研发而成，该公司联合中国环境科学研究院、生态环境部固体废物与化学品管理中心、复旦大学、同济大学、清华长三角研究院等科研力量，聚焦生活垃圾焚烧飞灰处置难、成本高等关键难题进行持续研究。基于中国飞灰资源化研究中心的研究平台，在中国环境科学研究院的支持下，该项技术在飞灰处置领域取得了核心突破。

专家组认为，该专项成果突出，研制的飞灰专用熔融制棉设备满足了国内飞灰污染控制规范政策及市场的现实需求，广泛应用能取得显著的经济效益与社会效益。

中国科学院大学教授陈扬评价认为，本技术创新性开发了垃圾焚烧飞灰资源化协同制棉的成套工艺技术，利用垃圾焚烧飞灰产出高质量、高价值的资源化产品，通过节能降耗、资源协同等多种方式降低资源化过程中的物料、能耗等成本，解决了当下飞灰资源化成本高、产品价值低，无法商业化落地的难题。创新地提出了原位处理垃圾焚烧飞灰、协同能耗及危固废资源的方案，突破了现有技术的瓶颈，是我国飞灰处置技术的重大突破。

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心副主任胡华龙提出，本技术引用的过程污染控制标准、产品污染控制标准、产品质量控制标准合法合规，方案可行。

据介绍，通过集中攻坚，项目团队攻克了“飞灰协同制棉”“飞灰循环增浓水洗”“飞灰专用电弧熔融炉”等多项关键工艺和技术，开发了拥有专利技术的飞灰专用熔融制棉系统，申请专项发明专利20余项。该技术具有连续稳定运行时间可超过8000小时、生产岩棉质量稳定、不受飞灰组分波动的影响、二噁英焚毁率达99.99%、生产每吨岩棉降低碳排放245kg等多项优势。

(责编：郝帅、吕骞)
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