人民网记者 任妍 栗翘楚

【要点摘要】

·一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，按可比口径计算继续保持恢复性增长态势。

·一季度，全国一般公共预算支出完成预算的24.5% ，高于近3年的平均水平，重点支出得到较好保障，财政支出进度合理加快。

·根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

·将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债券投向领域，增加“独立新型储能”“重点流域水环境综合治理”等纳入专项债券支持范围。

·密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。

4月22日下午，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度财政收支情况。财政部副部长王东伟表示，今年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效，持续用好财政政策空间，加强财政资源统筹，优化组合运用多种政策工具，促进经济持续回升向好。一季度，财政收支运行平稳。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，综合来看，财政政策落实“适当加力、提质增效”的政策要求，推动经济延续恢复态势和回升向好，一季度财政运行情况表明，中国经济持续回升向好的态势没有变，经济运行实现平稳开局。展望下阶段，在积极财政政策尤其是1万亿超长期特别国债发行、专项债加快发行和使用的支持下，二季度经济恢复的基础将更加牢固、物价也将进一步回升，实现财政、经济的良性循环。

收入延续恢复性增长态势 重点支出得到较好保障

王东伟介绍，一季度财政收支呈现出三方面特点：一是财政收入按可比口径计算继续保持恢复性增长态势；二是文旅消费、先进制造业等行业税收较快增长；三是重点支出得到较好保障。

具体看，收入方面，一季度全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%。扣除特殊性因素影响后，可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势。

对此，北京国家会计学院副院长李旭红表示，这延续了恢复性增长趋势，与宏观经济稳中向好的态势基本一致。在收入增长的趋势带动下，财政收支平衡状况将进一步改善。同时，也应注意到，当前我国正处于新旧动能转化的关键节点，需进一步深化经济体制改革，有效发挥政策红利，激发经济潜能，赋能财政可持续性发展。

税收层面，一季度，国内消费税5111亿元，同比增长10%；车辆购置税700亿元，同比增长10.5%；企业所得税11780亿元，同比增长1%。李旭红分析指出，消费税和车辆购置税同比增长较快，反映出随着我国经济回升向好，居民购买力逐渐恢复，消费潜力不断释放。同时，也体现出车辆购置税减免政策等税收优惠政策有效发挥了对消费的引导与激励作用，对扩大有效内需，推动经济结构调整具有积极意义。企业所得税呈现出增长态势，表明经营主体活力得到恢复，盈利能力有所提高，经济活跃程度不断提升。

粤开证券首席经济学家罗志恒分析表示，从收入结构看，一季度住宿餐饮等服务消费行业以及先进制造行业税收收入增速明显高于财政收入整体增速，反映出服务消费持续恢复以及新质生产力发展稳步推进，这是一季度经济超预期的重要动能。一季度乘用车销量达到两位数增长，带动相应的车辆购置税和国内消费税分别增长10.5%和10%，反映出居民消费信心回暖，以及消费活动在拉动经济增长和贡献财政税收上起了重要作用。

支出层面，数据显示，一季度，全国一般公共预算支出同比增长2.9%。主要支出领域中，社会保障和就业支出12708亿元，增长3.7%；教育支出10436亿元，增长2.5%；城乡社区支出5614亿元，增长12.1%；农林水支出5185亿元，增长13.1%；住房保障支出2049亿元，增长7.8%。

“从支出结构看，社会保障与就业、住房保障等事关民生支出增速高于整体增速，反映出财政支出结构在持续优化有利于提振消费。”罗志恒分析表示。

李旭红认为，总体上看，财政支出兼顾规模与结构，对推动宏观经济的复苏、促进经济结构调整、带动社会资本投资具有积极意义。

根据超长期特别国债项目分配情况 及时启动发行工作

政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

对公众关心的1万亿元超长期特别国债何时发、怎么发等问题，财政部预算司司长王建凡表示，将根据项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

王建凡介绍，将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。结合债券市场需求和超长期特别国债对应建设项目的实施周期，科学设计发行品种期限，实现与项目期限的合理匹配。同时，统筹一般国债和特别国债发行，合理安排发行节奏。

此外，加强中央和地方资金、存量和增量资金统筹，与超长期特别国债资金形成合力，提高资金整体效能。

监管方面，王建凡表示，将结合超长期特别国债资金实际，研究建立监管机制，加强对资金分配、下达和使用的全过程监管，确保规范、安全、高效使用。

罗志恒表示，超长期特别国债能够扩大总需求，巩固当前经济回升向好的态势。同时，可以优化中央和地方的债务结构，降低债务风险，有利于提高经济运行的效率、优化供给结构，有助于提振市场信心和预期，释放出积极的财政政策将更好支持经济发展的信号。

财政部回应专项债发行偏慢：全年发行规模总体仍符合预期

今年以来，地方专项债发行整体偏慢。对此，财政部相关负责人做出回应，表示全年发行规模总体仍然是符合预期的。

财政部预算司司长王建凡表示，一季度发行规模小于往年，一方面是以往年度为应对疫情冲击等特殊因素影响，加大年初发行规模；另一方面也与地方项目建设资金需求、冬春季节施工条件、债券市场利率等因素相关，同时在提高专项债项目质量、加强项目前期准备等方面做了大量工作，全年发行规模总体仍然是符合预期的。

王建凡表示，接下来将指导地方合理把握专项债券发行节奏，优化政府投资节奏和力度，指导保障重大项目资金需求，提高债券资金使用绩效。

从地方债投向领域看，今年一季度，各地发行专项债券主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等重点领域项目建设。

王建凡介绍，今年，我国不断优化调整专项债券投向领域和用作项目资本金范围，将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债券投向领域，引导地方加大对“国家级产业园区基础设施”“城中村改造”“保障性住房”“普通高校学生宿舍”等领域的支持力度，进一步谋划经济社会效益明显、带动效应强、群众期盼、早晚要干的重大项目。

同时，严格落实专项债券禁止类项目清单。目前，财政部正在从项目成熟度、融资收益平衡、资金使用合规性等方面对项目加强审核把关，提高项目储备质量。

储蓄国债“一债难求”？财政部回应：研究适当增发规模

针对近期投资者积极认购国债，部分银行出现“一债难求”的情况，财政部国库司司长李先忠现场给予回应。

李先忠表示，储蓄国债代表的是国家信誉，保本保息、收益稳定，长期以来受到广大投资者青睐。从今年3月、4月储蓄国债发行情况看，发行总体平稳，存在局部供需矛盾。

目前，我国储蓄国债分为凭证式和电子式两种，其中凭证式储蓄国债通过银行网点柜面销售，电子式储蓄国债既可以在柜面销售，也可以通过网上（手机）端销售。

李先忠介绍，凭证式储蓄国债的销售，因为各银行网点的客户群不同，需求也不一样，目前销售额度在各网点之间灵活调剂还存在一定困难，造成部分网点出现供需矛盾。

关于电子式储蓄国债的销售，李先忠表示，其销售额度可以在不同银行、银行内不同网点间、柜面和网上（手机）端灵活调剂。

据统计，60岁以上的投资者占储蓄国债投资者的比例达55%，这些投资者偏好在柜面购买，为了更好地保障这些传统客群的购债需求，电子式储蓄国债在发行首日销售额度向柜面适度倾斜，首日柜面销售额度占各银行基本销售额度的60%。因此，柜面认购需求基本能够得到满足。4月份发行的电子式储蓄国债，发行首日即售出计划发行额的99.7%，进度明显快于近几年的平均水平。从柜面销售看，多数银行销售时长超过2小时。网上（手机）端因可同时容纳更多投资者购买，销售更加集中，部分银行网上（手机）端出现了瞬时的供需矛盾，32家银行的网上（手机）端销售时长平均约半小时，但是有2家银行销售时长持续不到1分钟，基本上是秒光，另有7家银行是6分钟内售罄。

“4月份以来，受部分银行降低存款利率、暂停销售大额存单等因素影响，储蓄国债关注度进一步提高”，李先忠在解释为何出现储蓄国债的供需矛盾时表示。

李先忠表示，为了进一步满足投资者购债需求，下一步，将采取以下四项措施：

一是密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。“一债难求”核心就是需求旺盛，供给相对不足，所以下一步要研究适当增加发行规模。

二是研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能够惠及更多的投资者。

三是在保障柜面销售的基础上，不断提升电子式储蓄国债的信息化服务水平，稳步增加电子式储蓄国债网上（手机）端销售额度。同时，加大宣传，引导更多的投资者通过网上（手机）端购债，改进购债体验。

四是会同有关部门，进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制，更好地匹配有实际需求的网点，并研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例的中长期安排，更好地满足投资者购债需求。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经