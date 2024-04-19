人民网北京4月19日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，投影仪带来的大屏沉浸式体验，以及可以移动携带的便利性，受到消费者广泛认可，国内智能投影仪市场进入了增长快车道。相关数据显示，中国已成为全球最大的投影机消费市场，中国投影面板全球占比达62%，中国制造在全球占比超过75%，中国品牌占比超过70%，中国市场占比达43%。

日前，以“一触即发·扭转乾坤”为主题的当贝2024年春季新品发布会在京举办，并发布了D6X、X5S等众多新产品，开启家用投影3.0时代。

此前，投影仪多用于教室、会议室等商用场景，随着消费升级和技术进步，这一产品逐步进入消费者的客厅卧室。近年来，宅经济、露营经济等蓬勃兴起，线上教育、家居影音、户外看球观影等成为投影仪的热门使用场景，为行业带来新的增长空间。

业内分析认为，随着技术的快速迭代以及AI浪潮来临，投影仪正朝着更智能、更便捷、更好看的方向发展。据介绍，D6X系列从产品形态、AI交互、系统应用等方面进行了多项革新，D6X系列一改家用投影仪固有产品形态，首创“AI灵动屏”，具备全新双屏交互体验，并加入灵动云台，这印证了投影仪更智能、更便捷、更好看发展趋势。

越来越“懂”是AI技术应用的显著特征之一。随着AI对使用数据收集和训练程度提升，其AI应用能力也将逐步提升。据介绍，当贝OS经过AI重塑，可根据用户使用习惯不断优化算法，从而提升推荐效果。在交互操作上，灵动屏避免遥控器冗杂繁琐的操作，通过简单触控即可完成交互，实现“投影像手机一样操作”。此外，针对投影设备摆放难问题，D6X系列加入随心灵动云台设计，可将画面调整至理想效果。匹配云台转动，该产品还拥有全知AI视觉算法，轻松完成自动对焦、自动入幕、智能避障、智能防射眼等功能。

当前，投影市场正不断拓新应用场景、便利存量场景，依托技术进步为促进新消费打开更多空间。客厅、卧室、会议室、书房、户外……D6X系列的便携性让应用场景走出客厅、卧室，去到户外等更多场景，更好满足了消费者的使用需求。

市场研究机构分析，随着消费者对家庭娱乐体验的追求增长以及数字时代的发展，作为承载数字信息和多种应用需求的大屏终端设备，投影仪市场将呈现出多元化的发展态势，整体市场规模有望持续增长，并带动相关产业链的发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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