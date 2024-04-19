原标题：全国首单“主粮作物冻灾指数保险+衍生品”项目落地

4月17日，全国首单主粮作物冻灾指数保险在河南周口正式签约。该保险产品及相关场外衍生品由中信期货有限公司、中信中证资本管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、天韧科技（上海）有限公司联合运用“中央气象台-大商所温度指数”开发，是金融机构合力探索“气象+衍生品”服务乡村振兴的又一项有益探索和创新实践。

近年来，极端天气频繁影响到我国粮食主产区主粮生产和农户收入。为应对气象灾害带来的减产损失，主粮作物冻灾指数保险约定当冻灾发生、冻灾指数达到约定阈值时，保险公司按照保单约定向农户支付赔款。其中，项目中保险产品及相应场外期权产品的标的“冻灾指数”由相关机构以“中央气象台-大商所温度指数”为基础进行编制，具体挂钩郑州站日平均温度指数（DAT）。这也是以“中央气象台-大商所温度指数”为标的开发的金融产品首次运用于我国主粮作物，将弥补因倒春寒影响粮食作物开花抽穗所造成的后续减产损失。

据介绍，在该项目中，种植户向中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司购买冻灾指数保险，中国人寿财产保险股份有限公司河南省分公司与中信期货有限公司的子公司中信中证资本管理有限公司签订基于冻灾指数的场外期权合约。若气温低于设定阈值则认定出现冻灾，中信中证资本将向保险公司支付约定金额，该资金将作为保险理赔金最终赔付给受灾农户。在整个项目运行中，农户所面临的低温风险通过购买冻灾指数保险转移给保险公司，保险公司使用场外期权将风险进一步转移，形成完整的风险转移链条，实现多方共赢。

由期货公司及其风险管理子公司、保险公司等多方参与、因地制宜设计出的主粮作物冻灾指数保险，一方面为相关农业生产经营主体提供了应对天气变化风险的管理工具，是保障农业生产经营收入的有益探索和金融服务乡村振兴的创新实践；另一方面有利于保障我国粮食安全，促进粮食市场和社会稳定发展。针对当前极端天气多发重发对我国农业所产生的不利影响，多元化金融工具将在农业领域持续发挥避险功能，护航农业稳产，助力走稳农业强国之路。

记者同时了解到，自2022年在中国国际服务贸易交易会“环境服务·双碳经济论坛”上，完善后的“中央气象台—大商所温度指数”正式发布以来，得到了市场各方的广泛关注，以其为基础开发的场外衍生品、保险等工具，已先后在水产养殖、果木种植等农业领域得到应用，有效助力相关农业经营主体应对天气变化带来的减产风险，此次温度指数在粮食领域的应用将为进一步助力粮食稳产保供提供“气象+衍生品”方案。（记者马悦然）

(责编：方经纶、吕骞)

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