人民网记者 李栋

“夏季粮油丰收基础逐步打牢”“‘菜篮子’产品供应充裕”“高标准农田基础设施短板加快补齐”……4月19日，农业农村部有关负责人在介绍2024年一季度农业农村经济运行情况时表示，一季度农业农村经济稳健开局，为巩固和增强经济回升向好态势提供了有力支撑。

国务院新闻办公室就2024年一季度农业农村经济运行情况举行发布会。图片来源：国新网

夏季粮油丰收基础逐步打牢 丰收有希望

谷雨时节春耕忙。目前，全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。其中，早稻栽插过七成，玉米、大豆播种过一成。农业农村部党组成员李敬辉介绍，据农业农村部农情调度显示，全国冬小麦面积稳中略增，一、二类苗比例91%，长势好于上年、好于常年；冬油菜面积小幅增加，一、二类苗比例85.1%，好于上年、与常年相当。

夏粮产量占全年粮食产量的1/5强，夏油产量占全年油料产量的四成。作为全年粮食生产的第一季，夺取夏粮夏油的首战告捷，对全年和全局意义重大。

当前，各地和各级农业农村部门不误农时不误春，坚持稳面积、增单产两手发力，正有力有序推进春耕生产。农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，截至4月18日，全国已春播粮食作物面积1.9亿亩，占计划面积的19.8%，播种进度比去年同期快0.5个百分点。

夏粮夏油作物主要是冬小麦、冬油菜。分地区看，目前北方冬小麦正拔节孕穗，长江中下游地区小麦已进入抽穗扬花期，西南地区小麦进入灌浆成熟期，冬油菜也进入了灌浆成熟期。潘文博表示，基于面积稳中有增和苗情长势好于上年的优势，“今年夏季粮油生产形势不错，丰收已经有了很好的基础。”

目前，距冬小麦大面积收获还有40天左右，夺取丰收到手还要过病虫害、“干热风”、倒伏、“烂场雨”等关口。“下一步，农业农村部将坚决打好‘奋战120天夺取夏粮丰收行动’的收官战，一个节点一个节点地紧盯、一个关口一个关口地攻克，全力夺取夏季粮油首战告捷。”潘文博说。

“菜篮子”产品供应充裕 生猪产能调整优化

农产品一头连着广大市民，一头连着亿万农民。据国家统计局数据显示，截至3月底，全国能繁母猪存栏量3992万头，连续9个月回调；生猪价格触底回升，4月第2周平均价格为15.4元/公斤，同比上涨5.3%；肉蛋奶全面增产，猪牛羊禽肉产量2490万吨，同比增长1.4%；禽蛋产量867万吨，增长1.5%；牛奶产量876万吨，增长5.1%；蔬菜水果供给稳定，质量安全有保障，价格季节性波动。

农业农村部市场与信息化司司长雷刘功介绍，为促进农产品市场平稳运行，稳定农民收益预期，国家有关部门及时采取了调整优化产能、增加储备收购、促进加工转化等一系列措施，目前看，已经取得了一定成效，玉米、猪肉等部分品种市场价格近期已有所企稳。

雷刘功表示，去年以来，在市场信号和产能调控的作用下，生猪产能高位回调。近期，市场供需关系加快改善，生猪价格连续5周回升，养殖亏损减轻。

对于猪肉价格后期走势，雷刘功介绍，通过专题会商研判，随着生猪去产能效果的逐渐显现，能繁母猪存栏量、中大猪存栏量和新生仔猪数量都呈现下降趋势，二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。

从能繁母猪存栏量看，3月末全国能繁母猪存栏3992万头，同比下降7.3%，处于产能调控绿色合理区域。

从中大猪存栏量看，3月末全国规模场的中大猪存栏量同比下降3%。

从新生仔猪数量看，2023年10月起新生仔猪数量开始减少，2024年3月止降回升。

“下一步，农业农村部将着力稳产能、稳政策、防疫病，继续抓好生猪稳产保供工作。”雷刘功同时提醒，广大养殖场（户）要科学安排生产，保持合理的上市节奏，在生猪体重合适的时候及时出栏，降低市场风险。

加快补齐农田基础设施短板 提升防灾减灾能力

农田建设是全方位夯实粮食安全根基的关键举措。我国人多地少，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，必须不断加大耕地保护建设力度，做到“藏粮于地”，建好高标准农田就是重要抓手之一。统计数字显示：截至2023年底，全国已累计建成高标准农田超过10亿亩。

“今年以来，农业农村部会同有关部门持续加强政策和资金保障，强化全程监管，提高工程质量，加快高标准农田建设进度。截至3月底，今年各地完成新建和改造提升高标准农田面积约1000万亩，开工在建面积约4435万亩。”农业农村部发展规划司司长陈邦勋介绍。

陈邦勋表示，下一步农业农村部将持续推进高标准农田建设，加快补齐农田基础设施短板，提升农田稳产高产、防灾减灾能力。

聚焦年度目标，抓好新建和改造提升。一手抓新建，提高农田设施化、数字化水平；一手抓改造提升，进一步提高农田防灾抗灾减灾能力。

聚焦提升质量，加强全过程监管。通过做好项目前期工作，科学合理设计项目，规范开展招投标，压实施工方、监理方责任，确保施工质量。抓好项目验收，严格落实项目竣工验收办法各项规定，有问题的一律不予通过验收。

聚焦管护利用，完善长效机制。研究完善高标准农田工程设施管护办法，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。鼓励各地利用专业化、社会化等力量因地制宜建立管用有效的管护模式，提高管护水平，持续发挥高标准农田效益。

“农业农村部正在会同有关部门编制逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案，将分区、分类、分标准推进高标准农田建设，确保旱涝保收、高产稳产，有力夯实粮食安全根基。”陈邦勋说。

(责编：罗知之、吕骞)

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