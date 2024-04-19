原标题：保险保障为“健康中国”护航

近年来，国家不断提出“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”，彰显了保险在国家经济发展与民生改善中，发挥着愈加重要的作用。

为积极响应国家政策号召，近年来，中华财险积极服务“健康中国”和“乡村振兴”国家战略，持续发挥经济减震器和社会稳定器作用，广泛参与多层次社会保障体系建设，通过大力承办城乡居民大病保险、职工大额医疗费用补助保险、长期护理保险、医疗救助保险、新就业形态就业人员职业伤害保险等多种政策性意健险项目，助力减轻参保群众就医负担。

截至目前，中华财险政策性意健险业务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市的160多个地市，在办各类政策性意健险项目超过300个，每年为超过2亿人提供了近50万亿元的风险保障，专业化能力和服务优势不断显现，社会影响越来越广泛。

深入参与大病保险工作 助力减轻群众负担

作为首批获得大病保险承办资质的保险公司之一，中华财险积极响应国家政策号召，积极服务国家多层次社会保障体系建设，广泛深入参与各地大病保险工作，努力为人民群众提供大额医疗费用保险保障，助力减轻人民群众大额医疗费用负担。截至目前，中华财险承保的大病保险业务范围覆盖了广东、江苏和四川等21个省71个地市，每年为1.2亿人提供了超过40万亿元的风险保障。

“我年纪大了，来一趟不容易，要不是你们加班加点给我办理，我还真不知道怎么办是好呢！”家住山东商河县的张先生感激地说道。因子女外出工作，张先生只能自行前往医保部门办理业务，虽然张先生到达时已过上班时间，但中华财险工作人员在了解到张先生是打算办理医保报销业务后，马上引领张先生返回医保窗口，仔细指导张先生填写承诺书，耐心受理报销材料，用热情、细致的服务为张先生办理了业务，赢得了张先生的认可。事后，张先生拨打12345市民热线对医保工作人员下班后仍为自己办理业务的行为提出表扬。

聚焦失能人员长期护理 破局人口老龄化难题

长期护理保险被称为养老、医疗、工伤、失业、生育等五项社会保险之外的“第六险”，推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度是国家积极应对人口老龄化、健全社会保障体系的重要举措。中华财险积极响应号召，在政府部门指导下积极参与长期护理保险制度试点工作。截至目前，中华财险承办长期护理保险项目已覆盖11个省、直辖市25个地市，每年为1600多万人提供了超过4000亿元的风险保障，累计为近15万失能失智人员提供长期护理服务。

德州市是山东省首批省级居民长期护理保险试点城市，齐河县是德州市居民长期护理保险的试点之一，2023年，中华财险山东德州中支承办齐河县城镇职工和城乡居民长期护理保险业务，通过优质的承保理赔服务、专业化标准化的评估机制、规范化规模化的护理服务产业体系，有效保障齐河县失能人员基本生活权益，切实减轻失能家庭护理负担。家住晏北街道的王大爷患有脑出血等疾病，瘫痪在床，生活无法自理，饮食起居由其女儿照护。后来得知中华财险德州中支承办齐河县居民长期护理保险，在乡镇工作人员的帮助下申请了长护险待遇。

随后经过专家鉴定、政府公示，王大爷取得长期护理保险待遇享受资格。“没想到现在竟然有这么好的政策！现在卫生院的医生护士每隔几天就会上门服务一次，以前我长期一人在家护理我爸，劳累不说，护理的效果并不好，最主要的是我对护理这方面也不是很懂，没多余的钱请护工，经济和心理压力都很大，以后有了专业服务，感觉踏实太多了。居民长护险的实施，给我们家大大减轻了经济负担！希望长护险能惠及更多的老百姓！”王大爷的女儿高兴地说。

主动融入重疾医保救助 筑牢民生保障底线

2021年11月，《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》印发，聚焦减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障。

中华财险深入贯彻国家关于深化医疗保障改革和完善社会救助制度的决策部署，主动融入国家重特大疾病医疗保险和救助工作，充分发挥保险专业优势，减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担。截至目前，公司已在新疆、陕西和湖南等8个省近40个地市开展了重特大疾病医疗救助保险，每年为近500万特困供养对象、低保对象和纳入低收入范围等人员提供了近6000亿元的救助风险保障。

积极提供防贫保险保障 助力乡村振兴战略

2018年，《关于实施乡村振兴战略的意见》印发，明确完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，做好农民重特大疾病救助工作；健全农村留守儿童和妇女、老年人以及困境儿童关爱服务体系。2020年12月16日，《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出坚持基本标准，统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，建立健全防范和化解因病致返贫长效机制。

根据国家政策指引，中华财险积极落实国家“乡村振兴”战略，进一步助力国家巩固拓展脱贫攻坚成果。

近年来，中华财险不断扩大防贫保险业务经营范围，截至目前，公司在河北、辽宁和陕西等12个省30多个地市开展了防贫保险工作，突发严重困难户等人员因病、因意外、因灾和因学等原因返贫。目前服务人群超过450万人，提供防贫风险保障超过8000亿元。

加大特定群体保障力度 贯彻以人民为中心

中华财险积极响应国家建立多层次社会保障体系战略部署，坚决贯彻以人民为中心的价值理念，在参与大病、长期护理和防贫保险之外，持续加大健康保险产品创新力度，不断丰富健康保险产品体系，不断强化对新就业形态就业人员、低保户、残疾人等特定人群保障力度。

目前，中华财险已在四川、重庆、广东3个省份参与新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作，为美团、饿了么、闪送等7家平台企业的出行、外卖、即时配送和同城货运人员提供职业伤害保险保障；在甘肃省为低保户、城乡低收入家庭等困难女性妇女提供两癌（乳腺癌和宫颈癌）保险保障；在广东广州地区为残疾人提供医疗康复保险保障，助力提高残疾人康复水平。

新征程上，中华财险将持续发挥保险专业优势，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，积极在服务中国式现代化中发挥更大作用，为“健康中国”战略保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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