人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。

最近，第135届广交会正在举行。商务部副部长郭婷婷在会上介绍，从目前展客商到会和洽谈情况看，本届广交会主要有四个特点：一是境外采购商到会踊跃，截至昨天也就是4月18日，境外采购商到会人数约12万，比上届增长22.7%。

二是参展企业结构更加优化，第一期参展企业中，国家级高新技术企业、制造业单项冠军比上届增长33%，智慧生活、新三样、工业自动化等高技术含量企业数量增长24.4%。

三是展品更加体现发展新质生产力，一期现场展出的智能产品超9万件，工业自动化设备、新能源汽车等产品成交比上届有大幅增长，有的实现了翻倍。

四是线上平台功能进一步完善，本届广交会线上平台继续常态化运营，截至昨天，来自229个国家和地区约29.4万采购商线上参展。

郭婷婷进一步介绍，本届广交会还有第二期和第三期，分别将于4月23-27日和5月1-5日在广州举办，这两期将分别集中展示日用消费品、礼品、家居装饰品、家纺等产品。

(责编：孙红丽、吕骞)

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