人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，今年是消费促进年。围绕消费品以旧换新、数字消费、餐饮消费、农村电商、再生资源回收利用等方面，已经出台了一些政策。下一步，还将聚焦国际消费中心城市培育建设、服务消费创新发展、现代商贸流通体系建设等，继续出台相关政策措施。

徐兴锋介绍，一季度消费市场呈现三方面特点：一是增长稳。主要体现在大宗消费，汽车、家电、家居等商品品类。一季度，新车销量672万辆，同比增长10.6%，其中新能源汽车同比增长31.8%。限额以上单位家电零售额同比增长5.8%，增速比社零总额高1.1个百分点。建材表现更为亮眼，零售额增速由负转正，去年年底是-7.8%，一季度过去，增速转正变为2.4%。

二是需求旺。重点体现在服务消费。一季度，服务零售额同比增长10.0%，增速高出商品零售额6个百分点。居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，占人均消费支出比例达到43.3%。全国的餐饮收入1.34万亿，同比增长10.8%。

三是亮点多。主要体现在新型消费。一季度，全国网上零售额3.3万亿，同比增长12.4%，实物商品网上零售额2.8万亿，增长11.6%，占社零总额比重达到23.3%。绿色消费理念日益深入人心，重点监测零售企业绿色有机食品销售额同比增长约14%。

(责编：孙红丽、吕骞)

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