商务部：一季度消费市场增长稳、需求旺、亮点多
2024年04月19日15:51 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，今年是消费促进年。围绕消费品以旧换新、数字消费、餐饮消费、农村电商、再生资源回收利用等方面，已经出台了一些政策。下一步，还将聚焦国际消费中心城市培育建设、服务消费创新发展、现代商贸流通体系建设等，继续出台相关政策措施。
徐兴锋介绍，一季度消费市场呈现三方面特点：一是增长稳。主要体现在大宗消费，汽车、家电、家居等商品品类。一季度，新车销量672万辆，同比增长10.6%，其中新能源汽车同比增长31.8%。限额以上单位家电零售额同比增长5.8%，增速比社零总额高1.1个百分点。建材表现更为亮眼，零售额增速由负转正，去年年底是-7.8%，一季度过去，增速转正变为2.4%。
二是需求旺。重点体现在服务消费。一季度，服务零售额同比增长10.0%，增速高出商品零售额6个百分点。居民人均服务性消费支出同比增长12.7%，占人均消费支出比例达到43.3%。全国的餐饮收入1.34万亿，同比增长10.8%。
三是亮点多。主要体现在新型消费。一季度，全国网上零售额3.3万亿，同比增长12.4%，实物商品网上零售额2.8万亿，增长11.6%，占社零总额比重达到23.3%。绿色消费理念日益深入人心，重点监测零售企业绿色有机食品销售额同比增长约14%。
(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 建设国际一流湾区 加快构建大湾区水安全保障
- 人民网北京4月19日电 （欧阳易佳）近日，“玉渊六人谈”主题沙龙——“幸福湾区·城市治水”成功举办。与会嘉宾围绕国家战略下幸福湾区的水安全保障需求、提升粤港澳大湾区城市水安全韧性路径以及粤港澳大湾区水安全未来展望等话题展开探讨。…
- 评论
- 关注