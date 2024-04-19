人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部副部长郭婷婷在会上表示，展望下一阶段外贸形势，既有机遇也有挑战。从机遇来看，简要概括为三个方面，或者说“三好”。

一是国内经济回升向好，基础不断夯实。外贸的表现和国内经济有着很强的关联性。一季度，国民经济增长5.3%，全国规模以上工业增加值增长6.1%，这为巩固外贸基本盘提供了坚实的基础。

二是企业预期持续向好，信心不断增强。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）50.8%，重回扩张区间。最近对广交会2万多家参展企业进行问卷调查，调查结果显示在手订单增长或者持平的企业占比达到81.5%，比上届提高16.8个百分点，企业对订单的情况相对是乐观的，开拓国际市场也更加踊跃。

三是重点行业企稳向好，动力不断增强。电子信息行业经过长达两年的下行周期，主力产品贸易在逐步复苏，一季度我国集成电路增长24.2%，进口增长14.3%，电脑及零部件出口增长8.6%，这也展现出产业配套和集成的能力。

从挑战来看也突出体现在三个方面：

一是外需增长的预期放缓。近期世贸组织发布了全球贸易展望和统计报告，其中就把2024年货物贸易量增速调低到2.6%，比去年10月的预测值低了0.7个百分点。

二是地缘冲突风险增多。乌克兰危机延宕起伏，巴以冲突影响持续外溢，红海航道受阻，已经改变了全球的航运格局，原油供给的风险在增加。今年是全球“超级大选年”，也带来诸多变数。

三是贸易保护主义势头上升。在调研交流中，外贸企业普遍反映，有的国家把贸易问题政治化，设置各类贸易壁垒，干扰全球产业链供应链稳定，企业开拓市场面临的干扰增多、难度增大。

“当前，商务部正在会同各地方、各部门，抓紧研究和陆续推出一系列具有针对性、务实管用的稳外贸支持举措，帮助外贸企业增强动力、开拓市场。我们有信心也有能力完成今年外贸‘质升量稳’的工作目标，为推动经济持续回升、长期向好作出贡献。”郭婷婷说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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