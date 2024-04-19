原标题：美孚1号车养护独家发售50周年纪念新品，为行业发展注入新质动能

4月18日，美孚1号50周年纪念限定新品正式在美孚1号车养护独家开售。新品复刻了1974年的经典密封铁罐包装，配备0W-20及0W-40两款产品，延续美孚1号纯正尖端润滑科技，为消费者带来更加丰富的油品选择与更卓越的驾乘体验。

随着近期美孚1号50周年庆祝活动全面开启，同庆品牌里程碑时刻，美孚1号车养护也于即日起焕新升级“1号动力”臻享保养套餐，并在多渠道推出50周年纪念专场活动。

新品独家发售，传承品牌创新技术

美孚1号于1974年推出经典铁罐装全合成产品，为润滑技术领域设定了行业新标准。

本次全新发售的50周年纪念限定产品，复刻了经典的铁罐包装，传承尖端润滑科技，满足多项行业最新技术认证，获得保时捷、奔驰等众多豪华主机厂认证，适用于国六标准及相关车型，能够应对多种复杂路况，使引擎表现始终如新。

为保障正品溯源，每罐产品顶盖处皆配有独立编号标识，并采用原装进口与中心仓直发的供货模式，开封后不可复原，确保每一罐产品的专属尊享。不仅如此，新品金属包装的材质更加容易回收，可充分践行循环经济理念。

围绕新品发售，“美孚1号车养护在线商城”与线下门店即日起推出50周年纪念专场活动。消费者购买新品不仅可以赢取限量周边，更可以获赠特色车辆检测、空调消毒等多重专属福利。

品质服务再升级，护航车主出行生活

不止于产品革新，为满足消费者多元化需求，美孚1号车养护持续打磨臻选服务体系，护航广大车主的美好用车生活。

伴随天气回暖，自驾出行需求逐步攀升，美孚1号车养护全新升级“1号动力”臻享保养套餐，搭配美孚1号滤清器，以更好抗老化性、更高过滤效率、更强纳污能力，为长途出行保驾护航。同时，加增长途出行特色检测项目，通过专业技师的深度诊断、全方位排除安全隐患。

针对广大车主对于汽车养护高效化、便捷性的追求，美孚1号车养护首度与滴滴代驾达成合作，向广大车主派发专属滴滴取送车优惠券包，让消费者足不出户，便可享受至臻养护服务。

携手行业伙伴，创新模式合作共赢

从产品革新到服务升级，美孚1号车养护始终深入洞察消费趋势，与行业伙伴坚定同行，共创新模式、新增长，共赴“不设限”的行业未来。

4月初，美孚1号车养护与金润联汇数字科技正式签署战略合作框架协议。双方将在ETC服务、门店引流、资源整合等多个领域展开深度合作，旨在汇聚双方优势资源，便利广大车主的出行体验。

同期，美孚1号车养护携手全球汽车蓄电池品牌瓦尔塔，基于用户个性化需求与新能源汽车特性，上线蓄电池系列产品，进一步完善产品矩阵，助力门店灵活拓展新能源客群。

作为埃克森美孚旗下的专业汽车养护服务品牌，美孚1号车养护始终定位于满足消费者对车养护产品品质、消费体验升级的需求，坚持从源头臻选高品质产品，以品牌力赋能门店实现口碑、业绩的双效提升。未来，美孚1号车养护将通过持续的产品升级和服务拓展，与更多行业伙伴一同，为消费者提供至臻养护服务体验，为行业高质量发展提供新质动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经