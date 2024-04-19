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2024年全国民营企业服务月活动启动

2024年04月19日16:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月19日电　记者19日从人力资源社会保障部获悉，为多措并举稳就业促增收，促进民营经济高质量发展，人力资源社会保障部、教育部等6部门于近日联合启动2024年民营企业服务月活动。

　　活动将持续到5月15日，服务对象以民营企业、中小微企业、个体工商户和高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、登记失业人员、农民工为重点。

　　活动期间，各地将深入民营企业实施走访调研，开展针对性政策宣讲，组织定制式招聘活动，促进点对点用工对接，同时提供精准化职业指导等。

　　人力资源社会保障部将依托中国公共招聘网开设2024年民营企业服务月专场，与就业在线、国家大学生就业服务平台、工会就业服务网上平台（微信小程序：工E就业）、全联人才在线和各省分会场链接，联动发布招聘岗位等。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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