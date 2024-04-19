春风催“新绿”， 探寻中粮可口可乐绿色工厂的秘密
屋顶上，太阳能光伏板如同一片片绿色的叶子，吸收着太阳的热能，转化为清洁的电力，为中粮可口可乐工厂注入源源不断的活力。生产线上，一罐罐饮料在这里诞生，一个个充满活力的绿色生态园区正在示范可持续发展的未来。
智能化、数字化、绿色化工厂
中粮可口可乐四川公司运用中水回用技术，将生产废水变废为宝，经过净化处理后再度利用，不仅满足了厂区绿化清洁的需求，更将资源分享给周边市政设施。这种循环利用的方式，每年可节约高达2.5万吨水资源，为节水型社会建设贡献出力量。
中粮可口可乐山东公司绿色工厂的屋顶上，一万七千多块硅晶组件熠熠生辉，宛如一顶闪亮的太阳能帽子。这些组件将阳光转化为清洁的电力，不仅大幅降低了碳排放，更推动了清洁能源的广泛应用。每年，这些光伏组件能发电430万度，为工厂生产提供源源不断的绿色能量，同时减少3800吨二氧化碳排放，实现了绿色发展的目标。
从中粮可口可乐的实践中，不难发现，从“绿色制造”到“制造绿色”，科技创新在新质生产力的探索中始终发挥着关键作用。智能化、数字化和绿色化三驾马车并驾齐驱，推动绿色工厂提质增效。以中粮可口可乐贵州公司为例，通过信息化、数字化升级生产线，实现实时监测和数据分析，不断优化生产模式，使生产力最大化。从设备到技术，都力求实现能耗低、物耗少、水耗省，全过程智能化作业。
有担当、有作为、有爱心企业
中粮可口可乐，不仅在生产线上追求卓越，精益求精，更是积极投身社区建设、支持教育事业、提供公益支持。
在环保领域，中粮可口可乐敢于创新。他们积极探索“回收我·回头见·回来了”的环保创新模式，鼓励公众共同参与，携手践行可持续发展理念。他们致力于探索塑料包装循环再生的无限可能，为构建绿色生态、实现可持续发展贡献着力量。
今年3月22日，世界水日之际，中粮可口可乐在全国各地打造了“一起拥抱大水滴”快闪活动。通过给“大水滴”一个温暖的拥抱，唤起了公众对水议题的关注，将对水的保护和珍爱深深植入人们的日常生活之中。
值得一提的是，中粮可口可乐在2013年创立了“净水24小时”应急饮用水救援机制，为灾后地区的用水安全保驾护航。11年来，该机制已在全国范围内响应了330余次，为超过287万受困人群送去了超过2379万瓶饮用水。
变金山、变银山、变绿水青山
中粮可口可乐2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告显示，水资源利用效率不断提高，万元产值水耗比2020年下降了23.78%，能源管理万元产值能耗比2020年下降了5.65%，太阳能光伏设备的装机容量达到了21.8MW。
金山银山就是绿水青山，新质生产力就是绿色生产力。中粮可口可乐的绿色工厂秉持提质、增效、创新、体系、开放、绿色的经营理念，为促进实现共同富裕，满足人民群众美好生活需要，汇聚和贡献更强大的企业力量，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。（王元）
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