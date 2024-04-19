新华社北京4月19日电（记者刘羽佳、刘慧）记者19日从中国证监会获悉，中国证监会将与香港方面深化合作，采取5项措施来进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。

一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。在两地证监会指导下，沪深港交易所已达成共识，拟适度放宽合资格股票ETF的平均资产管理规模要求，降低南向港股通ETF产品的港股权重和港股通股票权重要求，北向沪股通、深股通ETF产品做对等调整，支持香港国际资产管理中心建设。

二是将REITs纳入沪深港通。拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排，将内地和香港合资格的REITs纳入沪深港通标的，进一步丰富沪深港通交易品种。

三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通。香港推出港币—人民币双柜台机制以来，内地与香港交易所和结算公司积极就人民币股票柜台纳入港股通开展研究，目前相关业务方案已初步达成共识。下一步双方将继续推进业务方案完善、规则修订、技术改造、投资者教育等各项准备工作，争取早日推出，助力人民币国际化。

四是优化基金互认安排。拟推动适度放宽互认基金客地销售比例限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构，进一步优化基金互认安排，更好满足两地投资者多元化投资需求。

五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。境外上市备案管理制度规则发布实施一年来，已有72家企业完成赴港首次公开发行（IPO）备案，赴港上市融资渠道畅通，有力支持内地企业利用两个市场、两种资源规范发展。中国证监会将进一步加大和有关部门的沟通协调力度，支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资。

中国证监会表示，将会同香港证监会等各有关方面，指导两地交易所和结算公司等，共同推动上述政策举措尽早平稳落地实施。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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