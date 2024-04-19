为助力国家乡村振兴战略，日前，中国平安组织开展"走进佛坪，网络兴农——乡村振兴佛坪行"公益活动。为助力解决农产品滞销问题，中国平安承诺2024年将消费帮扶采购佛坪县特色农产品金额达500万元。至今，中国平安已经通过各类线上线下帮扶活动，累计帮助协销佛坪县蜂蜜、香菇等农产品超1700万元。

据悉，中国平安坚持以党建为引领，以公益为抓手，积极践行金融为民的使命，通过充分发挥网络直播带货助农、兴农的作用，帮助促进全国各地特色农产品销售，积极探索打造可持续、可复制的"党建+消费帮扶"模式，为乡村振兴注入新动力。

为探索"强化党建引领、助力乡村振兴"新模式，中国平安"乡风文明100行动"在佛坪县正式落地。日前，中国平安基层党组织与佛坪县西岔河镇银厂沟村党支部正式签署结对共建协议。活动仪式上，中国平安向佛坪县捐赠直播间硬件建设专项资金10万元，用于当地农产品线上销售及网络直播带货的发展，通过网络新质生产力赋能，助力当地建立稳定线上销售渠道，支持佛坪"村村有电商"项目建设，以实际行动助力佛坪打造"品牌直播样板县"。活动现场还举行了"中国平安‘乡村振兴 网络兴农’直播协作基地"揭牌仪式。

以党建引领带动乡村振兴，这是中国平安持续多年的产业帮扶举措。本次"乡风文明100行动"精准响应需求，精准实施帮扶，探索打造"党建引领+网络兴农"帮扶新模式，推动建立农产品长期稳定销售渠道，切实增进农民的获得感、幸福感。

本次"走进佛坪，网络兴农——乡村振兴佛坪行"公益活动还组织前往佛坪县长角坝镇教场坝村地庄沟养蜂基地调研，通过现场参观，近距离观察蜜蜂养殖设施与生长环境，了解蜂蜜标准化生产流程及平安智慧农业溯源技术的应用，并和养蜂农户进行面对面交流，了解蜂农的真实需求。

2018年，中国平安正式启动面向"村业、村医、村教"的"三村工程"乡村帮扶工作。在"村业工程"方面，中国平安聚焦产业振兴，持续落地帮扶举措，截至2023年累计提供产业帮扶资金1179亿元，消费帮扶累计超8亿元，并通过"乡风文明100行动"，累计在全国建立1,434个村级党建共建点，惠及村民375.5万；在"村医工程"方面，中国平安聚合优势医疗资源，为村民提供健康体检、辅助诊疗等服务。截至2023年升级乡村地区卫生所1228所，培训村医超1万人；在"村教工程"方面，中国平安在30个省区市开展多种形式支教活动并捐赠教育物资，截至2023年累计在全国援建平安希望小学119所，捐建智慧学校1039所，支教志愿者服务时长总计超43万小时。

中国平安相关负责人表示，未来，公司将继续坚守"金融为民"理念，深度践行企业社会责任，积极响应党和国家的号召，全力做好金融"五篇大文章"，充分发挥"综合金融+医疗养老"的双重优势，以"保险下乡、金融下乡、医疗健康下乡"为抓手，深化推进"三村工程"，让金融的力量深度融入农村发展，为乡村振兴及美丽中国建设贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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