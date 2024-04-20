新华社北京4月19日电 记者19日从中央网信办获悉，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部日前联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》，要求以全面推进IPv6技术创新与融合应用为主线，着力破解瓶颈短板，完善技术产业生态，打造创新引领、高效协同的自驱性发展态势。

工作安排部署了增强IPv6网络性能和服务质量、提高应用设施IPv6部署水平、提高终端设备IPv6连通水平、深化行业融合应用、扩大IPv6内容源规模等方面的重点任务。

根据工作安排，到2024年末，IPv6活跃用户数达到8亿，物联网IPv6连接数达到6.5亿，固定网络IPv6流量占比达到23%，移动网络IPv6流量占比达到65%。IPv6网络性能显著提高，使用体验提升明显。

(责编：卫嘉、白宇)

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