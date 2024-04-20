新华社北京4月19日电（记者谢希瑶、吴雨）商务部等10部门近日联合印发的《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》19日对外发布。

商务部财务司负责人表示，科技型企业面临广阔发展机遇，对更大力度、更多层次、更宽渠道融资支持的诉求也进一步上升。在此背景下，商务部会同相关部门作了专题研究和调研，针对行业企业诉求提出具体工作举措，形成了若干措施。

若干措施聚焦境外机构业务特点和境内科技型企业发展需求，提出优化管理服务、加大融资支持、加强交流合作、完善退出机制4方面16条具体措施。

优化管理服务方面，若干措施提出，依法高效审批合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格申请；支持境外机构通过合格境外有限合伙人（QFLP）方式投资境内科技型企业；对于境外机构在境内设立创业投资基金（企业），与内资创业投资基金（企业）享受同等待遇。

加大融资支持方面，若干措施提出，支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券，并投入科技领域；全国推广跨境融资便利化试点，将初创期科技型企业纳入试点主体范围，鼓励符合条件的企业在额度内自主借用外债；支持境内银行与境外机构加强合作，规范探索“贷款+外部直投”等业务模式。

加强交流合作方面，若干措施提出，面向新一代信息技术、人工智能、量子科技、生物技术、新能源和未来能源、工业母机、航空及航天装备、电力装备、新材料、核心基础零部件和仪器仪表等领域和方向，设立母基金或专业化子基金；支持获境外机构投资的科技型企业，深化与相关国别的产业链合作。

完善退出机制方面，若干措施提出，依法合规加快符合条件的科技型企业境外上市备案；支持科技型企业赴香港上市；支持上市公司综合运用股份、定向可转债等多种支付工具，并购科技型企业，畅通并购退出渠道；修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽投资条件；稳步推进私募股权创投基金份额转让试点。

(责编：白宇、卫嘉)

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