人民网北京4月20日电 （焦磊、实习生张泊洋）4月19日，商务部电子商务司负责人介绍2024年一季度我国电子商务发展情况。该负责人介绍，今年一季度，商务部深入贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，推动我国电子商务在培育壮大新型消费、开展消费品以旧换新、促进数实融合和深化国际合作方面发挥重要作用。

网络消费亮点纷呈。一季度全国网上零售额3.3万亿元，同比（下同）增长12.4%。服务消费持续引领增长，商务部重点监测网络服务消费增长28.5%，其中在线旅游和在线餐饮分别增长95%和27.8%；数字消费成为新增长点，商务部组织各地实施数字消费提升行动，智能穿戴装备和电子音像制品分别增长30.9%和23.4%；应季消费热点涌现，“赏春花、尝春菜”成为新风尚。

平台以旧换新枢纽作用初显。商务部组织电商平台企业开展消费品以旧换新，第六届“双品网购节”将设置以旧换新专区。主要电商平台加大补贴力度，简化换新流程，换新品类达200多种，覆盖全国95%以上城镇，一季度以旧换新商品网络销售额增长超过一倍；二手平台创新质检模式，加强用户隐私保护，用户数量已超过4亿。

数实融合取得新进展。商务部指导成立数字商务标准化技术委员会，聚焦数字技术应用，推进标准体系建设。编印各地数实融合创新发展典型经验做法案例集，充分发挥电商产业集聚优势，推动服装、家具、玩具和鞋类等传统产业数字化转型升级，如江苏常熟纺织服装产业通过数字化改造生产率提升30%以上。深入开展“数商兴农”，一季度农产品网络零售额增长28.2%。

电子商务国际合作步伐加快。商务部首次组织中国电商平台赴双边电商合作伙伴国开展路演活动，在意大利与60余家中小企业对接，进一步丰富双边电商合作内容。一季度我国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，与匈牙利、阿联酋、柬埔寨和巴西等“丝路电商”伙伴国电商进出口快速增长。上海“丝路电商”合作先行区建设开局良好，国际数据服务等五项对接高标准国际经贸规则先行先试举措率先落地见效。

(责编：申佳平、吕骞)

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