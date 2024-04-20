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三棵树：2023年收入122亿 同比增长12.1%

2024年04月20日09:42 | 来源：中国网财经
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原标题：收入逆势增长，三棵树行业地位进一步夯实

　　2023年，三棵树实现主营业务收入122亿，同比增长12.1%，实现逆势增长。根据涂料工业协会数据，2023年我国涂料行业主营业务收入4044.8亿元，同比下降4.5%，市场呈现萎缩态势；目前从行业格局看，涂料行业双龙头态势越发显著。三棵树逆势实现较快增长的主要原因是近年来持续战略调结构，布局新动能。零售业务发力内墙翻新、农村市场、基辅材领域，工程业务大力拓展非地产业务。从2024年第一季度看，在房地产竣工下滑20%的背景下，三棵树主营业务收入继续保持逆势增长态势。

　　加大长期投入，核心竞争力持续提升

　　三棵树定位是成长为世界级涂料龙头企业，以长期主义统筹当下业绩和未来布局，当前行业集中度在快速向龙头企业集中，2023年公司在研发、品牌、人力、渠道等方面大力度投入，持续提升核心竞争力和市场占有率。公司继续强化创新，打造新质生产力，研发支出较同期增加了2613万元，对内外墙涂料、艺术漆、基辅材、地坪、工业漆等领域产品持续进行健康和性能升级，研发新产品278项，推出多款重磅新品。

　　全年大力度降本，持续升级产品性价比和竞争力。公司广宣费投入大幅度增加用于央视、国潮、顶级体育赛事等品牌宣传，牢固树立起绿色健康的品牌形象，品牌影响力持续上升，品牌价值达到了445.16亿元，已成为行业稀缺“国漆”品牌资源。

　　随着产品力、品牌力的持续提升，越来越多的经销商主动寻求与三棵树合作，全年新招客户大幅增长，存量客户的数量和质量均大幅提升。公司相应增加1077人主要用于渠道拓展，以上这些长期投入虽然在一定程度上影响了当期利润，却为企业未来发展奠定了坚实的基础。

　　零售业务占比逐年提升，工程业务高质量发展

　　近年来，三棵树战略调整结构，不断强化零售业务，强化对重涂翻新、美丽乡村等潜力市场布局，保持稳步良性增长态势。零售业务占比逐年提升。三棵树高端零售模式基本成熟，正在快速复制，有望带动零售业务全年维持较高增长态势。

　　三棵树着力推动工程业务高质量发展，大力布局央国企、工业厂房、城市焕新等新赛道，地产业务采取收缩战略，只做有现金流保障的业务，大B业务占比持续下降，目前，工程业务经营质量显著改善。

　　现金流大幅改善，经营质量显著提升

　　随着零售业务占比持续提升和工程业务高质量发展，三棵树经营质量显著改善。截止2023年底，公司经营净现流14亿，净现比达到8.23倍，2024年一季度维持改善趋势。与此同时，资产负债率稳步降低。下一步，公司致力于进一步降低负债率水平，提升抗风险能力。随着经营质量的提升以及品牌、人力、研发等长期投入红利逐步释放，2024年整体盈利水平将保持良性恢复态势。

(责编：崔元苑、李源)
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