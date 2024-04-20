焦磊 李璐颖

“加强市场多元化战略，帮助企业开拓新兴市场，减少对传统市场的依赖，以降低贸易风险。”

“加强电子商务和国际数据流动的合作，为企业提供更多创新机会。”

“简化进出口手续，降低贸易成本，提升企业在全球市场的竞争力。”

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外资外贸连接国内国际两个市场、两种资源，是衡量对外开放水平的重要指标，也是推动我国经济回升向好的重要力量。过去一年，网友通过人民网“领导留言板”积极建言献策，包括加强市场多元化、促进数字贸易发展、加强投资促进服务等与外资外贸紧密相关的问题。

商务部对人民网网友关切作出积极回应，并表示将继续支持企业开拓新兴市场、加强市场多元化；提高贸易便利化水平，营造良好营商环境；坚定反对不公平贸易行为，切实维护企业合法利益；推动数字贸易改革创新发展，持续加强顶层设计；加强投资促进服务，为外国投资者了解中国搭建平台。

支持企业开拓多元市场

提高贸易便利化水平

推进贸易市场多元化是我国对外贸易的一个重要发展方向。近年来，在相关政策的支持下，中国的外贸多元化取得了显著进展。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。对欧盟、美国分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。

网友在人民网“领导留言板”中提出“加强市场多元化”。对此，商务部相关负责人表示，商务部始终支持企业开拓多元化市场。2023年，针对外贸企业需求编制并发布了《国别贸易指南》，介绍40个国家的产业政策、贸易环境、进出口潜力商品等，每个国家单独成篇，并在商务部网站设置专题链接，供有需要的企业随时查阅和下载。

“今年，将继续更新并发布《国别贸易指南》，视情对国别范围进行调整和扩充，力求内容更加务实有效，为企业开拓国际市场提供更多信息。”上述负责人表示。下一步，商务部将继续支持企业开拓新兴市场、加强市场多元化。

推进跨境贸易便利化，是营造市场化、法治化、国际化营商环境的重要内容，也是推动外贸稳规模优结构、促进贸易高质量发展的有力保障。网友在留言中建议，简化进出口手续，降低贸易成本，提升企业在全球市场的竞争力。

“商务部高度重视提升贸易便利化水平，在政策制定过程中，广泛听取企业、商会等私营部门意见建议，同各地方、各部门一道，积极做好各项工作，持续提升贸易便利化水平。”上述负责人表示，2022年以来，商务部会同有关部门印发了口岸外贸进口货物标准作业程序参考、支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见等文件，并推动在全国范围内取消了对外贸易经营者备案登记，不断优化营商环境，释放外贸增长潜力和创新活力，推进贸易高质量发展和高水平对外开放。下一步，商务部将继续提高贸易便利化水平，营造良好营商环境。

推动数字贸易改革创新发展

加强贸易保护措施

数字贸易作为数字经济时代重要的贸易形态，已成为国际贸易发展的新趋势。发展数字贸易对加快建设贸易强国意义重大。

网友在留言中提出“促进数字贸易发展”。对此，上述负责人表示，商务部推动数字贸易改革创新发展，将持续加强顶层设计，培育壮大数字贸易经营主体，催生数字贸易新业态新模式，深化数字贸易领域国际合作，不断增强数字服务出口国际竞争力。

网友在留言中建议，“应更加积极地采取贸易保护措施，确保本国产业免受损害，维护公平竞争的环境。”

上述负责人在回复中表示，商务部依法开展包括反倾销、反补贴、保障措施在内的贸易救济调查，截至目前已发起300余起调查，有效维护了对外贸易秩序和公平竞争的市场环境。

据介绍，贸易救济调查主要是应申请发起，如国内产业认为进口产品存在不公平贸易行为并对国内产业造成实质损害、实质损害威胁或实质阻碍国内相关产业的建立，可依法向商务部提起申请，符合法定条件的，商务部将依法开展调查、作出客观、公正裁决，坚定反对不公平贸易行为，切实维护企业合法利益。

加强投资促进服务

投资保护和投资促进作为利用外资工作的重要组成部分。对于网友提出的“加强投资促进服务”建议，回复中表示，商务部长期以来致力于为外国投资者来华投资兴业提供便利，连续多年编印《外商投资指引》并在商务部官网上发布多语言版本；设立投资指南网，为企业投资提供信息参考；举办“投资中国”招商引资活动等各类外商投资促进活动，为外国投资者来华访问、了解中国发展机遇搭建平台。

上述负责人表示，下一步，商务部将持续加强投资促进服务，打造“投资中国”品牌，继续发布《外商投资指引》，更好发挥投资指南网作用，提供更全面、精准的投资信息。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

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(责编：申佳平、吕骞)

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