原标题：是什么、干什么、怎么干？生态治理由“事”向“制”迭代跃升

作为绿水青山就是金山银山理念的诞生地，浙江湖州日前在全国率先制定出台《湖州市生态文明典范城市建设促进条例》（以下简称《条例》)，并将于2024年5月1日起正式实施，在全国打造高水平生态文明典范城市。

首部生态文明典范城市建设促进条例从绿色低碳发展、生态保护修复、污染防治、生态产品价值实现等方面作出明确规定，围绕典范城市是什么、干什么、怎么干等关键问题开展一系列制度设计。建立碳排放强度指标体系，推广运用碳效码；在固体废物防治中，推广“以竹代塑”；在生态产品价值实现中，鼓励各地建立生态资源价值转化共同体。《条例》还提出建设宁静城市、暗夜星空保护工程等新要求。

近年来，湖州不断探索建设美丽中国典范新路径。先后出台生态文明领域地方性法规11部，美丽乡村建设指南、绿色产品评价通则等12项标准上升为国家标准，推动生态治理由“事”向“制”迭代跃升。

生态环境部首席法律顾问别涛表示，这部《条例》立足于新形势、新阶段，比较完整的、准确的贯彻了关于美丽中国和美丽浙江建设的要求，也为其他地方的生态文明建设提供一个示范样板。

(责编：申佳平、李楠桦)

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