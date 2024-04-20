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打破垄断！我国实现碳-14供应全面国产化

2024年04月20日17:45 | 来源：人民网
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秦山核电碳-14靶件出堆现场。受访者供图

秦山核电碳-14靶件出堆现场。受访者供图

人民网北京4月20日电 （记者李楠桦）4月20日13时48分，碳-14靶件从中核集团旗下中国核电投资控股的秦山核电重水堆机组中成功抽出，这是我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素。

据了解，碳-14同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，具有极高的医用价值和科研价值，主要应用包括幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。

本次碳-14靶件完成出堆后，经后端处理后将于2024年底开始向市场供货，产量可充分满足国内需求，将有力带动我国同位素应用产业链发展，进一步建立健全产学研合作开展商用堆辐照生产同位素的研发体系，助推和牵引下游医疗企业高新型核药和核医疗产业研发，为国内同位素应用产业发展提供有力支撑。

此外，在本次碳-14靶件出堆期间，秦山核电还同步开展了堆顶辐照生产同位素装置的安装和调试工作。该装置投入使用后，将具备大规模辐照生产镥-177、钇-90等同位素的能力。

(责编：李楠桦、吕骞)
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