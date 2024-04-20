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中国银行成立养老金融中心

2024年04月20日20:22 | 来源：新华社
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记者从中国银行了解到，为贯彻落实中央精神，切实做好五篇大文章，中国银行近日在北京成立养老金融中心。

据介绍，中国银行养老金融中心将全面统筹中行集团养老金融业务发展，并与各部门协同发力，形成共同推动养老金金融、养老个人金融、养老产业金融和银发场景生态“3+1”业务发展的养老金融组织体系，进一步夯实养老金融高质量发展根基。

长期以来，中国银行服务多层次、多支柱养老保险体系建设，社保、年金、个人养老金业务规模持续增长。中国银行行长刘金此前在中行2023年度业绩发布会上透露，截至2023年末，中行养老金受托资金规模超过2000亿元，同比增长23.29%，企业年金个人账户管理数超过400万户，养老金托管运营资金规模达到9924亿元，个人养老金账户市场份额得到有效提升。

据悉，中行2023年末已建成853家养老服务示范网点。同时，中行主动参与普惠养老专项再贷款试点，助力普惠养老机构降低融资成本。

中国银行表示，2024年，中行将积极推进养老金融的布局，不断丰富个人养老金产品体系，强化手机银行个人养老金专区功能建设。中行将以养老金融中心成立为契机，加强全面布局、分类施策、协同联动、创新融合，着力打造新产品、新业态、新模式，全面满足日益增长的“金融+”养老需求。（记者姚均芳）

(责编：卫嘉、白宇)
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