原标题：第二艘国产大型邮轮下坞搭载

本报上海4月20日电（记者孟歆迪、颜维琦）20日，长341米、宽37.2米、总吨位超14万吨的“大家伙”——国产大型邮轮“2号船”进入中国船舶集团上海外高桥造船有限公司的2号船坞，这标志着我国邮轮建造批量化设计建造能力基本形成。

2023年11月，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”命名交付，让中国在全球大型邮轮设计建造领域有了一席之地。今年1月，“爱达·魔都号”正式开启商业首航。

如今，第二艘国产大型邮轮开始总装搭载，建造进入加速期。

相较于首制船，它更大了。总吨位增加0.64万吨达14.19万吨，总长增加17.4米达341米，型宽37.2米，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7节，客房数量增加19间达2144间。通过优化设计布局，“2号船”的公共区域和户外活动休闲区域面积也较首制船分别增加了735平方米和1913平方米，达到25599平方米和14272平方米，休闲娱乐的体验感也将进一步提升。

虽然体量更大了，建造速度却加快了。“2号船”相较于首制船建造效率计划提升20%，预计2026年3月底出坞，2026年底之前就可以命名交付。截至目前，“2号船”总体进度超20%，设计、建造、采购、物流等工作正有条不紊推进中。

高端装备本身就是创新能力的“试炼场”，每走一步都不容易。

“2号船”更加本土化。上海外高桥造船有限公司在持续加强国际合作的同时不断提升本土配套率。目前，邮轮上应用的主要大宗材料如叠轧薄板、油漆、型材和舾装物资等已全面实现国产化配套。针对部分关键设备，积极引导国际供应商与国内建筑建材、交通装备、电力电气等工业领域优质供应链跨界对接，推动中国元素不断融入全球邮轮供应链、产业链，推动建设本土邮轮配套产业集群，打造完备的邮轮产业链条。

据了解，当前，除了国产大型邮轮“2号船”，上海外高桥造船有限公司还在加快研究超大型、中小型邮轮的设计研发，以期形成邮轮产品的谱系化、规模化发展，形成一支国产大型邮轮船队，乘风出海。

(责编：罗知之、杨迪)

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