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内蒙古兴安盟：“生态饭”带来“双提升”

2024年04月21日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：内蒙古兴安盟：“生态饭”带来“双提升”

　　 春风拂过岭上兴安，一排排新树在漫漫黄沙中身姿挺拔，一簇簇绿意在茫茫原野中向前延伸。4月15日，科尔沁沙地歼灭战在内蒙古兴安盟科右中旗“南三苏木”治理区如火如荼展开，现场人头攒动，机器轰鸣。

　　 中宣部作为兴安盟科右中旗的定点帮扶单位，自2015年8月开展帮扶以来，支持科右中旗持续走好“吃生态饭”的路子，组织协调各方力量参与科右中旗生态建设，全旗森林覆盖率和草原植被盖度实现“双提升”，成功创建成为全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

　　 曾经，此地尽为黄沙所覆盖，草木难觅其迹。如今，这里绿意盎然，百鸟齐鸣。站在科右中旗高力板镇赛罕道卜嘎查的“蚂蚁森林”项目区内，护林员王全喜的目光在展板上移动，那些记录着荒漠化、沙丘蔓延、沙尘暴肆虐的照片，与背后顽强生长的沙棘、锦鸡儿形成鲜明对比，让他感慨万分。

　　 2018年，“蚂蚁森林”防沙治沙项目落户科右中旗，2万亩柠条、8500亩沙棘在全旗7个苏木镇、3个国有林场安了家。经过4年的管护与生长，栽植时只有40厘米长的柠条，如今已经长到了近2米。每天来巡林的王全喜成了这里从沙地变绿地的见证者。

　　 绿，一进再进；沙，一退再退。在科右中旗高力板镇呼和索格嘎查，多台挖掘机正在施工挖沟，载满柠条的拖拉机奏响春的乐章。

　　 “我家就住在附近，现在治沙条件比以前好多了，各种机械设备不仅节省了人力，还提高了成活率。希望有更多的人参与进来，共同治理好生态环境。”正在栽植柠条的呼和索格嘎查村民包玉格说，她在这里长大，深受沙害之苦，如今在家门口务工，不仅能为生活添加一份收入，更能为家乡的生态建设贡献力量。

　　 “我们优先选择项目区附近的农牧民务工，优先采购当地育苗户的优质苗木，实现生态效益、社会效益、经济效益的三效合一。”内蒙古森发林业开发（集团）有限公司副总裁李政泉介绍，该公司负责的项目涵盖科右中旗12个苏木乡镇，总计31000余亩，分4个项目部、10个施工班组全线推进，力争到5月末全线竣工。

　　 追青逐绿，层林揽梦。在兴安盟科右中旗高力板镇花道卜和沙木嘎嘎查治理区、巴彦淖尔苏木贵力斯台嘎查光伏治沙项目区、新佳木苏木浩力宝嘎查文冠果基地等三个治理现场，“枫榆同舟”同心林、中国公益组织科尔沁沙地治理基地、京蒙协作海淀援建防沙治碱基地等多个基地相继建成。

　　 （本报记者 高平 王潇 本报通讯员 刁博禹）

(责编：罗知之、杨迪)
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