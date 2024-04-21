原标题：我国粮食综合生产能力将稳步提高

本报北京4月20日电 记者杨舒从20日召开的2024年中国农业展望大会上获悉，未来十年，我国粮食综合生产能力将稳步提高，播种面积基本稳定，产业结构持续优化，供给保障能力将不断提升，粮食年产量将达到7.66亿吨。

农业农村部市场预警专家委员会当日发布了《中国农业展望报告（2024—2033）》，总结回顾了20种（类）主要农产品的2023年市场形势，对未来十年尤其是2024年、2033年等重要时间节点的生产、消费、贸易、价格走势进行了展望。

报告显示，2023年，我国粮食产量再创历史新高，连续9年稳定在6.5亿吨以上，达到6.95亿吨，粮食播种面积达到17.85亿亩。2024年，随着新一轮千亿斤粮食产能提升行动全面实施，乡村振兴有力有效推进，农业综合生产能力将继续稳步提升，粮食和重要农产品稳定安全供给能力将持续增强。2024年，预计全年粮食播种面积17.81亿亩，粮食单产将达到396千克/亩，粮食产量将达到7.04亿吨。其中，稻谷产量保持相对稳定，小麦和玉米产量将分别比上年增长1.5%和2.3%，大豆产量将达到2159万吨，比上年增长3.6%。

报告分析，未来十年，粮食等重要农产品综合生产能力将显著增强，受益于农业支持政策持续发力，粮食播种面积将保持稳定，预计2033年稳定在17.84亿亩左右。随着生物育种技术取得新突破，高产高效技术模式大面积推广，耕地质量不断提升，到2033年，预计粮食单产水平将提高10.7%，达到429千克/亩，粮食年产量将达到7.66亿吨。

从具体粮食品种来看，未来十年，稻谷的播种面积将稳中略降，单产逐步提高到505千克/亩水平，产量稳定在21000万吨以上，口粮绝对安全有保障，国内稻米产业将加速向优质化、品牌化和特色化发展，市场有效供给能力不断增强；小麦播种面积将稳定在3.5亿亩左右，随着小麦单产提高，产量稳步增长，2033年将达14626万吨；玉米播种面积保持稳定，预计2033年为66366万亩，单产水平将提高至486千克/亩，产量将稳步增长至3.23亿吨；大豆单产水平显著提升，预计2033年大豆播种面积将增至18447万亩，单产增至193千克/亩，产量达到3568万吨，随着国产大豆产能持续提升，大豆自给率将不断提高。

据悉，自2014年起每年召开的中国农业展望大会已成为国内外了解农情、分享信息的重要公共平台，在增强农产品市场调控主动权、提升各类市场主体应对市场变化掌控权和持续扩大国际市场话语权等方面发挥了积极作用。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经