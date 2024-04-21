3月份社会消费品零售总额同比增长3.1%
2024年04月21日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：3月份社会消费品零售总额同比增长3.1%
本报北京4月20日电 记者董蓓从商务部获悉，2024年3月，各级商务主管部门按照“消费促进年”总体安排，组织开展系列促消费活动，推动消费品以旧换新，着力激发有潜能的消费，推动消费持续扩大。3月社会消费品零售总额3.90万亿元，同比增长3.1%。
商品销售平稳增长。3月份，商品零售额同比增长2.7%。升级类商品消费需求加快释放，限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材零售额同比分别增长19.3%和7.2%。家居消费平稳增长，家电、建材零售额同比分别增长5.8%和2.8%。新能源汽车销售较快增长，3月份销量88.3万辆，同比增长35.3%，占新车销量32.8%。
服务消费增速较快。3月份，全国餐饮收入3964亿元，同比增长6.9%；电影票房收入超27亿元，增长40%以上。
城乡市场同步增长。3月份，城镇消费品零售额增长3.0%，乡村消费品零售额增长3.8%。
(责编：罗知之、杨迪)
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