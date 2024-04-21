原标题：我国实现碳-14供应全面国产化

本报北京4月20日电 记者张晓华20日从中核集团获悉，随着碳-14靶件从秦山核电重水堆机组中抽出，我国首次利用核电商用堆批量生产的碳-14同位素成功出堆，这标志着我国实现了碳-14供应全面国产化。

碳-14是一种具有放射性的碳元素同位素，广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，具有极高的医用价值和科研价值，主要应用包括幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障，严重制约了下游相关产业发展。

与目前主要依靠研究堆生产碳-14的方式相比，秦山核电重水堆机组中子通量高、堆内辐照空间大、长期保持高功率稳定运行，在不影响机组发电能力和安全运行的同时，可以保证放射性核素的稳定供应和安全生产，生产成本也更低。本次完成出堆的碳-14靶件经后端处理后，预计于2024年底开始向市场供货，产量可充分满足国内需求，将有力带动我国同位素应用产业链发展，助推和牵引下游医疗企业高新型核药和核医疗产业研发，为国内同位素应用产业发展提供有力支撑。

据悉，利用商用重水堆辐照生产碳-14，是秦山核电同位素生产基地建设的首个医用同位素项目。在本次碳-14靶件出堆期间，秦山核电同步开展了堆顶辐照生产同位素装置的安装和调试工作，该装置投入使用后，将具备大规模辐照生产镥-177、钇-90等同位素的能力。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经