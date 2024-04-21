原标题：102个生僻字将进入国际编码流程

图①

本报北京4月20日电（记者韩业庭）由工信部电子工业标准化研究院主办的中文编码字符集应用推广大会暨“汉字守护计划”成果发布会19日在京举办。

发布成果显示，自2022年11月“汉字守护计划”启动以来，已有3500万人次通过“生僻字征集”官方小程序提交超2万个生僻字。其中102个生僻字已通过征集初筛、专家考证，将于今年9月进入国际编码流程，并收录至《信息技术 中文编码字符集》。

湖北省阳新县副县长俞振华在会上分享了阳新县提交生僻字“图①（音tún）”背后的故事。“图①”是阳新当地特色水禽，学名“番鸭”。因为“图①”字无法打出，当地经营者无法顺畅注册商标名、打印商品包装和宣传页，线上销售更不能以“图①”字作为品牌直接推广，给当地特色产业发展带来了困难。

通过“汉字守护计划”，阳新县政府提交该字，申请将“图①”加入中文编码字符集。目前，“图①”字已经过专家考证，将于今年增补进入《信息技术 中文编码字符集》。

加入字符集是解决“图①”等生僻字使用难题的第一步，此后还需要完成字形设计、软件系统适配等一整套数字化链路。发布会上，腾讯搜狗输入法宣布将联合工信部电子工业标准化研究院推出生僻字“云输入”解决方案，在政务App、网页等采用该解决方案后，用户无需本地下载字体，即可多端便捷输入生僻字。

(责编：罗知之、杨迪)

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