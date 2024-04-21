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白银价格为何持续上涨

马春阳
2024年04月21日09:09 | 来源：经济日报
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原标题：白银价格为何持续上涨

　　近段时间，在国际黄金价格屡创新高的同时，同属贵金属的白银也迎来自己的高光时刻。数据显示，4月12日，COMEX（纽约商品交易所）白银期货价格盘中触及每盎司29.905美元，创下2021年2月以来新高。

　　相比黄金受到投资者广泛关注，白银低调了很多。然而，从今年以来的价格表现来看，白银的最大涨幅已经超过了黄金。数据显示，今年以来，COMEX白银期货价格和COMEX黄金期货价格的同期最大涨幅分别为24.4%和18.2%。

　　在业内人士看来，和推动国际黄金价格走高的原因类似，白银价格上涨主要是实物供需、金融和避险属性三重因素共振的结果。

　　汇添富基金指数与量化投资部副总监过蓓蓓表示，黄金和白银不生息，因此美债收益率下跌会提升其吸引力，当下市场投资者对于美联储降息的预期，成为白银价格的重要支撑，历史上在货币宽松周期，白银价格涨幅也明显高于黄金。工业需求也是白银价格上涨的因素之一。

　　金瑞期货贵金属分析师龚鸣认为，当前阶段贵金属价格表现持续强势，主要还是在高利率以及全球地缘环境不确定性高的大背景下，贵金属配置价值的确定性高，因此在资金大量流入贵金属市场后，贵金属表现为明显的溢价。这一轮贵金属的强走势和美元、美债的反向不明显，主要是避险情绪提供了主要的上行动力。

　　龚鸣表示，白银价格上涨有几个原因，除贵金属逻辑外，一是过去几年白银以区间震荡为主，较黄金涨幅有明显补涨空间。二是年内白银在光伏组件排产继续高增长的提振下仍然短缺，且短缺幅度较去年有所加剧，基本面对白银价格也有一定支撑。

　　国信期货研报显示，白银的避险及投资属性虽不及黄金，但在黄金价格连创新高的背景下，资金开始转向白银作为多头配置。同时，白银自身的工业属性给予其更好的价格弹性。从白银本身的供需情况来看，近些年最大的变化实则为其在光伏领域增加的需求用量，而同AI相关的电子制造过程也大量依赖白银作为关键原料。

　　世界白银协会数据显示，2023年全球白银需求总量为35551吨，2023年全球白银缺口为4400吨左右，预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%至3%，达到31700余吨；白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。

　　对于未来白银价格走势，业内人士普遍认为，受投机交易和避险情绪影响，短期内白银价格仍有冲高的可能。

　　国信期货研报显示，避险情绪的反复将成为贵金属价格剧烈波动的重要主导因素之一，金银价格可能持续高位震荡。在避险情绪和市场对降息预期相对确定等多方因素共振之下，金银长期配置的价值仍然凸显。

　　记者注意到，4月8日，上海黄金交易所发布通知，调整白银延期合约保证金比例和涨跌停板。自2024年4月9日收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起，涨跌幅度限制从9%调整为11%。同时提醒各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，并提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资，确保市场稳定健康运行。

　　菜百股份高级黄金投资分析师李洋表示，提高交易保证金可以控制市场风险。在白银价格快速上涨的情况下，市场波动性会增加，投资者的交易行为会变得更加激进。通过提高保证金，交易所可以减少会员和投资者可能面临的过度交易的投机行为，从而降低市场系统性风险。

　　过蓓蓓提示，贵金属具有全球统一定价的特征，短期会因为需求、汇率等因素出现折溢价，长期来看折溢价空间不大。国内外白银价格趋势一致，但自去年9月以来国内白银相对国外白银出现了溢价扩大的情况。因此，要注意国内白银溢价回落的风险。

　　龚鸣提醒，无论是黄金还是白银，本轮上涨幅度较大，建议投资者理性投资，不要盲目追高。

(责编：罗知之、杨迪)
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