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山东锚定前沿塑造产业新优势

王金虎
2024年04月21日09:10 | 来源：经济日报
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原标题：山东锚定前沿塑造产业新优势

　　位于山东烟台黄渤海新区的经海渔业深海智能养殖网箱。（资料图片）

　　近年来，山东在推动传统产业转型升级的基础上，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，引领经济发展增量崛起、质效蝶变，不断塑造发展新优势。截至2023年底，全省累计建成国家级战略性新兴产业集群7个，位居全国第一，培育省级战略性新兴产业集群25个，32个省级以上战略性新兴产业集群总规模超过2.8万亿元，其中千亿元级集群达到10个，带动上下游配套及关联企业超过2万家。2023年，山东“四新经济”投资增长11.1%、占比超过57%。

　　改旧换新

　　作为工业大省，山东的传统产业“家底”厚实。近年来，山东在全面做强做优传统产业的同时，围绕绿色化、智能化、数字化改“旧”换“新”，发展战略性新兴产业和未来产业。

　　前不久，位于泰安肥城市的国际首座300MW盐穴先进压缩空气储能示范电站倒送电一次成功，顺利进入带电调试阶段。“该电站是目前全球最大规模的新型压缩空气储能电站，被列入山东省储能示范项目目录。”中储国能（山东）电力能源有限公司项目经理侯虎灿说。

　　传统资源型城市肥城是全国最大的井矿盐生产基地，在采盐过程中地下千米形成46对容积巨大、密闭性好、稳定性高的盐穴。依托丰富的盐穴资源，肥城正全力打造千兆瓦级盐穴储能产业基地。“肥城盐穴储能产业已集聚成链，强势崛起。盐穴储能储气产业集群被认定为泰安市首个省级未来产业集群，正全力争创‘鲁中先进压缩空气储能国家示范区’。”肥城市委书记张莉说。

　　为放大“阿胶”这张拥有3000多年历史的金字招牌，聊城市东阿县实施阿胶及“阿胶+”、生物医药产业集群突破工程。位于东阿经济开发区的华润生物产业园将承接华润生物20种生物药的生产，可实现百亿元年产值，将成为全国生物医药产业新高地。“我们依托阿胶的地道优势，以阿胶产业为起点，发挥东阿阿胶等‘链主’企业作用，加速形成中医药与生物药双向发力、协同发展的现代化医养健康产业集群。”东阿经济开发区党工委副书记师然杰说。

　　当前，山东正在用新一代信息技术为传统产业补短板、强弱项，产业数字化水平、制造业数字化转型指数均居全国前茅。“浪潮云依托海若制造大模型，为制造企业提供全链条的智能化管控及丰富的场景应用支撑。”浪潮云总经理颜亮介绍，基于海若大模型，越来越多的企业、行业正在“改头换面”。下一步浪潮云计划投入50亿元资金，加快推动海若大模型在各行业快速落地，今年计划覆盖100个城市。山东省大数据局副局长禹金涛告诉记者，2023年全省数字经济总量达4.3万亿元，占地区生产总值比重超47%，信息技术产业营收超2万亿元，规上工业企业数字化转型覆盖率达87.3%，中小企业特色产业集群工业互联网应用普及率达50%。

　　山东通过科技创新不断推动产业发展。统计数据显示，2023年山东高新技术产业产值占比51%左右，高技术产业投资增长35.3%，高出全国25个百分点。

　　迭代升级

　　山东各地立足自身资源禀赋，发挥各自优势，千方百计促进新兴产业成长、壮大。

　　料液配制、灌装、塑封、装箱……在位于济南高新区生命科学城的福瑞达智美科创园数字化智能“透明工厂”，随着机器的高速运转，水乳、面膜等化妆品源源不断从生产线上“走下来”，生产一片面膜仅需0.4秒。鲁商集团旗下的福瑞达生物股份有限公司（以下简称“福瑞达”），是国内最早将透明质酸应用到护肤品的企业，2023年福瑞达的销售规模突破了20亿元。

　　随着国民生活水平不断提升，“颜值经济”迅速崛起，透明质酸市场规模迅速增长。作为济南高新区两家龙头企业，福瑞达与华熙生物的透明质酸原料国内市场占有率达70%以上，在全球市场起主导作用，济南正成为世界透明质酸生产的中心——年销售透明质酸300余吨。得益于龙头企业的带动引领，济南高新区从具有规模优势的透明质酸原料生产基地发展成为“北方美谷”的核心区域，如今正加速打造“美丽产业”第三极。

　　培育发展新兴产业，选准赛道是关键。“吸猫撸狗”潮流的兴起，让宠物食品迎来日益广阔的空间。为加快打造国内知名的宠物经济聚集区，聊城经济开发区制定出台一系列优惠政策，对宠物产业发展进行扶持。目前，已引入乖宝集团等10多家宠物食品出口企业，坤源宠物产业园已建成，宠物食品、用品销往美国、欧洲、日本、韩国等33个国家和地区，宠物行业年产值突破35亿元。今年前两个月，宠物食品出口1.73亿元，同比增长33.90%，产品覆盖20多个国家和地区。

　　据悉，围绕战略性新兴产业，山东将聚焦11条标志性产业链，组织实施一批重大科技攻关项目和科技示范工程，加速新技术、新产品、新业态的示范应用和迭代升级，培育具有牵引性、支柱性的重大产品和装备，打造特色产业集群。

　　绿色转型

　　今年1月，烟台海阳东方航天港，“引力一号”运载火箭发射升空，标志着我国商业运载火箭自主创新取得重大进展，海上发射和固体运载火箭技术迈上新台阶。

　　“通过发射资源、技术与资金的有机融合，我们的目的是搭建一个有影响力的平台，吸引越来越多的航空航天企业、项目落户东方航天港，抱团奔赴星辰大海。”东方航天港集团副总经理张华说。其实，此前海阳并没有深厚的航天产业基础。2019年，长征十一号固体运载火箭以海阳港为母港，实施国内首次海上运载火箭发射，自此开启海阳“问天”的征程。如今，以东方航天港建设为平台，海阳将现有资源统筹和串联起来，“天上有星、陆上有箭、海上有船”，形成产业发展核心能力。海阳航空航天产业集群入选山东省战略性新兴产业集群，一座国际一流的商业航天海上发射母港正加速崛起。

　　今年，山东将聚焦元宇宙、人工智能、生命科学、未来网络、量子科技、人形机器人、深海空天等领域，实施未来产业培育发展行动计划，明确产业技术路线，组织约20项前沿技术攻关，加速典型场景应用示范，集中打造15个技术水平高、创新能力强、发展潜力大的未来产业集群。高标准制定人工智能赋能新型工业化实施方案，研究制定具体支持政策，加紧抢占新赛道。

　　山东省发展改革委有关负责人告诉记者，今后，山东将重点强化“五大创新”。一是强化科技创新，加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战，加快科技成果转化应用；二是强化产业创新，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，大力发展数字经济；三是强化人才创新，实施高端人才培育行动、人才培育载体高水平建设行动等，推动人才支撑扩容提质；四是强化绿色创新，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，持续推进绿色低碳高质量发展先行区建设，发展绿色低碳产业和供应链，构建绿色低碳循环经济体系；五是强化体制创新，进一步深化经济体制、科技体制、人才体制等关键领域的改革，创新生产要素配置方式，建立高标准市场体系，为新质生产力发展提供坚实支撑和有力保障。

　　如今的齐鲁大地，向新求变，“新”意满满。

(责编：罗知之、杨迪)
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