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数字经济如何助力经济增长

黄益平
2024年04月21日09:12 | 来源：经济日报
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原标题：数字经济如何助力经济增长

　　在当前经济背景下，数字经济能发挥怎样的作用？

　　数字经济有助于形成全国统一大市场。

　　过去我国不同地区之间的市场是割裂的。我是学农业经济出身，知道以前有个现象是把北方的玉米运到南方是通过“进出口”实现的。因为当时从东北到华南的运输成本太高，把东北玉米直接出口到国际市场，南方再从国际市场上买进，与把东北的玉米直接运到南方相比，这样做成本更低。这个例子说明那时我国的市场没有真正融合在一起，交通运输成本将其分隔开了。

　　我们做过一项研究，主要看近些年全国消费价格指数的变化。研究发现，消费价格指数在2013年以前起伏很大，2013年以后突然变得平稳。这背后的原因可能有很多，其中很重要的一点就是电商、移动支付和物流运输的日渐发达。

　　以常温牛奶为例，线上渠道销售的主要是整箱的常温奶，不拆分卖，线下销售则可以拆开卖。从全国范围内看，整箱销售的常温奶价格出乎意料地一致，但线下拆卖的常温奶价格差异却非常大。其中的道理不难理解，线上销售的产品释放出固定的价格信号，消费者只会购买与该价格信号差异不大的产品，如果差得太多，消费者就不会买。这实际上是通过数字技术把全国的市场整合到了一起。物流也发挥了很大的作用，网上下单的商品，中国的大部分地区3天内就能收到。只有这样，整个市场才能结合到一起，全国统一大市场才成为可能。

　　二手车平台也是如此。消费者只要到平台上买车，就能获得优惠的价格。这种行为在经济学上叫“套利行为”。这样运作的结果就是在全国形成统一市场。

　　数字经济有助于缩小地区差异。

　　我的一个博士生曾做过一项研究，发现农村的农民只要用上移动支付，其收入和就业状况就有可能会发生改变。数字技术把全国各地的人都连接起来，哪怕是身处小山沟的种植户，也可以足不出户掌握全国的需求动态，甚至为全国市场生产。

　　北大数字金融研究中心专门做了一个北京大学数字普惠金融指数，把全国近3000个县级行政区、几百个地级市、30多个省级行政区的数字普惠金融发展水平描绘出来。2011年，沿海地区的数字普惠水平最高；但到了2021年，全国其他地区数字普惠水平与沿海地区的差距明显缩小。这10年间，数字普惠金融增速最快的是中西部地区。这些地区原先没有金融服务或者金融服务不足，使用数字普惠金融服务的频率和数量也比不上沿海发达地区。然而这些地区的金融服务实现从无到有，其意义不可估量，它指出了未来中国地区经济平衡发展的希望。

　　大家都听说过连接黑河和腾冲的“胡焕庸线”。过去，经济总量的95%以上都在线的东边，现在情况有所好转，但总体格局依旧没有从根本上发生改变。

　　可数字普惠金融指数显示，这条线所划分出的格局已经发生变化，数字金融服务已经快速跨越“胡焕庸线”，在广大的西部地区提供各种各样的数字金融服务。

　　数字经济有利于推动创新发展。

　　国内有一种观点认为，我国数字经济大而不强的主要原因是原创技术不多。2022年10月，伦敦政治经济学院的两位学者曾发表了一篇报告，专门分析评估中国在前沿技术方面的创新能力。研究结果表明，我国前沿技术的知识产权专利数量在过去10年飞速增长，在大部分领域已经超过日本和欧洲，在一些领域甚至超过了美国。这说明我国的前沿技术创新一直在快速追赶。这两位英国学者还研究了最优专利引用率，中国现在10%的专利引用率与日本、欧洲处在同一个水平，与美国还有较大差距。但是，中国前沿技术的赶超态势已经非常明显。

　　（作者系北京大学国家发展研究院院长、北京大学数字金融研究中心主任）

(责编：罗知之、杨迪)
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