人民网记者 李栋

春为岁首，农为行先。谷雨时节，春耕春管有序进行，一系列良种、良法、良法的推广应用为全年粮食增产丰收夯实了坚实的基础，共同绘就出一幅“科技春耕图”。

向良种要产量

精耕细作，良种是关键。小小的一粒种子，一头连着国家战略，一头连着百姓生活。

“优质种子就是咱们丰收底气。”内蒙古赤峰市巴林左旗隆昌镇种粮户聂丰源快人快语，“以前为了买到好种子可谓跑断腿，现在优质种子不仅能送到田间地头，还能享受技术员的现场指导服务。”

隆昌镇农科站站长刘文介绍，隆昌镇对接服务公司进行全面走村入户，对优质种子进行推介，并通过集采集供方式，在确保质量安全基础上，进一步降低了种植成本。“目前，集采的优质种子已经全部配送到了农户手中，为今年的丰收做好了充足准备。”

前不久，在海南三亚举办的2024中国种子（南繁硅谷）大会上，相关人士表示，今年是种业振兴行动由“三年打基础”转向“五年见成效”的关键一年。3年来，我国种业在种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动中取得了一批标志性成果和阶段性进展。

目前，我国农作物良种覆盖率超过96%，农作物自主选育品种面积占比超过95%，良种对粮食增产贡献率达到45%，主要粮棉油作物用种供应得到有效保障。

向良机要保障

眼下，全国各地由南向北呈现一派欣欣向荣的春耕繁忙景象。作为春耕生产的主力军，农机为全年粮食生产提供了硬件底气。

不见农机手，只见“铁牛”跑。今年春耕期间，在江苏省淮安市盱眙县鲍集镇的永润农场，装有北斗定位功能的自动驾驶农机成了田野里的“主角”。

“今年用智慧农机协助播种、开沟、覆膜、起垄等各种作业，省时省力省成本，尤其效率提升了一大截。”参与春耕作业的一家农机公司总经理何涛介绍，规划好路线后，农机就能按照规定的速度和方向自动驾驶，轨迹跟踪平均误差在2.5厘米之内。“相比传统农机，运用无人农机的农田实现了亩均减药20%、减肥10%以上。”

日前，记者从农业农村部农业机械化管理司了解到，今春，全国将有2300多万台（套）拖拉机、耕整地机具、播种机和水稻育插秧等农机装备投入生产作业，全国各地农机系统紧抓机具装备、机手队伍、作业组织，加强农机作业服务保障，全力护航春耕，为全年粮食丰收开好局、起好步打基础、增底气。

向良法要效益

开动良机，播下良种，良法也得跟上。良法，既包括先进种植技术的普及，也涵盖科学管理方法的应用。

当前，全国春灌工作由南向北大面积展开。华北平原冬小麦绿意盎然，农民抓好肥水管理正当其时。

在河北省邯郸市成安县北乡义镇村的麦田里，水雾从6000多根智能喷灌杆中均匀喷涌而出。

“浇一亩地大概用水40立方米，到收获期可总共节水70立方/亩，算下来，今年每亩地可减少投资100余元。”种粮大户张庆海把账算得明明白白。

节水高产小麦育种专家郭进考介绍，综合数十年来的数据，河北农业用水量占全省总用水量的70%左右，再加上小麦生长本身就处于干旱季节，所以一茬小麦的用水量就占到农业总用水量的50%。相比上世纪80年代，一亩麦田要浇五水到六水，而亩产量却仅在200公斤左右。

“今年种粮双管齐下，在普及推广耐旱节水小麦品种的同时，通过利用高效节水灌溉技术，提高了农业用水效率和节水效益。”成安县农业技术推广中心农艺师张绍娟介绍，今年当地喷灌滴灌面积达到3.3万亩，全县种植耐旱节水小麦33万余亩，通过节水品种+智慧喷灌相结合的方式，推进农业深度节水，让广袤农田进入了智慧“饮”水时代。

“今年保障春灌的一个新措施是，根据水的条件调整种植结构，推进以水适种。”水利部农村水利水电司相关负责人介绍说，水利部指导地方在春灌前，依据水源条件，动态调整灌区内部种植结构，改变以往“花花田”种植方式，提高灌溉效率。

目前，水利部将继续围绕春灌各个环节，强化组织安排，保障春灌有序实施。

(责编：罗知之、吕骞)

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