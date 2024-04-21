人民网北京4月21日电（记者赵竹青）在第九个中国航天日到来之际，中国航天科工二院于4月19日开展主题文化活动，发布首部探讨弘扬航天精神、推动航天文化建设研究与实践的新书《佑梦空天》。此前，该院已发布《追梦空天》《砺剑空天》等多部以“空天”为主题的科普文化书籍。

中国航天科工集团党组副书记黄兴东表示，自2016年设立以来，中国航天日已经成为弘扬航天精神、集中展现新时代航天人风采的重要节日。他肯定了二院传承弘扬航天精神、推动航天文化建设的特色做法和成效，祝贺“空天”系列再出新品，希望后续再出精品。他指出，作为中国航天事业的发源地之一，二院有着深厚的文化底蕴、宝贵的精神财富，要推动航天精神在科研生产一线、在广大干部职工，特别是青年职工中入脑入心、见行见效。

当天还发布了二院“砺剑先锋”十佳型号团队精神，二院党委书记郭大勇向“砺剑先锋”十佳型号团队两总代表颁发型号名片。他表示，要传承弘扬航天精神，砺剑强军报国，赓续红色血脉，做航天精神与文化的传承者、实践者、创新者，把航天精神传承好、弘扬好、践行好。

(责编：赵竹青、吕骞)

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