人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）在探索月球奥秘的旅程中，我们又迈出了一大步。4月21日，全球首套高精度月球地质图集在京正式发布，为人类对月球的认知开启了新的篇章。

这套珍贵的地图集包括两大部分：一个是详尽展示整个月球地质情况的《1:250万月球全月地质图集》，另一个是细致切割成30块区域的《1:250万月球分幅地质图集》（配有中英文对照说明）。全月地质图集中包含了全景式的月球地质总览图、岩石种类分布图以及构造概览图，而分幅地质图集则像拼图一样将月球分割成多个标准图幅。

自上个世纪60年代美国阿波罗登月计划之后，各国对月球探索和研究突飞猛进，但一直依赖于当年制作的基础地质图，这些旧图已难以应对当前和未来的深空探测和科学研究的需求。为此，自2012年起，中国科学院地球化学研究所欧阳自远院士和刘建忠研究员牵头，联合吉林大学、山东大学、中国地质大学（北京）等多所高校和研究机构，在中国科学院等多方资助下，开启了新一代高精度月球数字地质图的编制之旅。

他们运用嫦娥工程带回的丰富一手资料，并结合国内外其他月球探测数据和研究成果，系统梳理了月球上的岩石结构、地质构造和年代信息，开创性地制定了拥有我国自主知识产权的月球地质绘图技术和标准。这次发布的地质图谱就如同一部全新的月球编年史，它以独特的“三宙六纪”地质时间线重新勾勒了月球的历史变迁，还首次创建了以内、外力共同作用为线索的月球构造和岩石分类新体系，如同编写了一本关于月球成长故事的教科书。

这套图集就像一幅精美的彩绘画卷，用四种基本色调衍生出150种色彩，生动展示了月球“三宙六纪”的不同地质时期。其中，《1:250万月球全月地质图》犹如月球的脸谱，准确标注了12341个撞击坑的位置，81处大型撞击盆地，以及17种岩石类型和14类地质构造，建立了统一的盆地建造亚类的分类体系。

图集采用中英文双语，并且随图同步发布了详细的使用说明书，全面解读了绘图时所采用的数据来源、地图比例选择依据、图面上呈现的所有内容以及提出的全新地质年代划分法、构造和岩石分类系统等关键知识。

目前，该图集已经集成至我国科学家搭建的数字月球云平台上，并服务于月球科学研究、科普教育以及我国未来月球探测工程的着陆区选址、月球资源勘查和路径规划。

(责编：赵竹青、吕骞)

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