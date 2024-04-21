人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）中国科学院自动化研究所所长、中国科学院复杂系统认知与决策重点实验室主任徐波研究员在近日举办的第三届智能决策论坛上指出，人工智能作为当前最具革命性、颠覆性的技术之一，正在从感知智能向认知与决策智能纵深发展。

徐波说，中国科学院自动化研究所将“自主进化智能”作为核心发展目标，并将“博弈决策智能系统”作为主攻方向之一，着力推进决策智能的源头创新和应用落地。

在论坛报告环节，哈尔滨工业大学（深圳）教授张民以“大模型与具身智能”为题作学术报告，阐述大模型在推动新一代人工智能发展中的重要作用，并探讨从文本大模型、多模态大模型到具身智能发展路径。北京航空航天大学教授吴文峻围绕群体智能的发展历程、大模型赋能群体智能、关键技术以及典型应用等作报告，为未来群体智能系统的研究和应用提供新的思路。北京理工大学教授孙健系统阐述强化学习在自主智能无人系统领域的研究进展，并介绍其在样本效率、策略稳定性、决策安全性等方面的创新性工作。

第三届智能决策论坛由中国科学院自动化研究所和中国科学院人工智能创新研究院主办，旨在促进智能决策技术进一步发展。本届智能决策论坛同步组织五个分论坛，分别聚焦知识图谱与大语言模型、决策大模型、多智能体强化学习、群体决策智能、庙算杯智能体赛事进行专题研讨交流，邀请清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、北京理工大学、电子科技大学等知名高校的18位专家学者作精彩报告，共同交流决策智能相关领域的技术进展与未来发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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