人民网北京4月22日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）日前消息，定于2024年4月22日上线启用920代码号段功能。业内人士对此认为，920代码号段的启用，意味着北交所市场建设完成重要一步，标志着北交所有了全新独享的上市“身份证”，彰显出其作为第三家交易所的独立市场地位。

据介绍，为落实北交所“深改19条”，规范证券代码、证券简称管理，北交所和全国股转公司修订了《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，并自2024年4月22日起施行。根据相关业务规则，发行人的证券代码为920000-920999，证券代码管理按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第4号——证券代码管理》相关规定执行。发行人可以采用摇号或直接选号等方式确定证券代码，证券代码确定后不可更改。

北交所表示，未来新增上市公司通过摇号选号或直接选号方式确定证券代码后，使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。市场各方可通过北交所官网“发行上市”栏目查询新上市公司使用920证券代码的发行、上市进度。

开源证券北交所研究中心分析师渚海滨认为，北交所920代码号段统一了新三板代码400、430、830多个开头造成的模糊感，将920与北交所标识绑定，有效提高北交所上市公司辨识度，提高板块认同感。此外，北交所新号段的启动也将是企业在北交所直接IPO政策落地的前置工作。来自新三板的公司在上沪深交易所上市时会获得一个符合板块和市场代码规律的新股票代码，因此北交所920新号码段的启动，在交易所层面上，是北交所作为第三家交易所市场地位的体现，有助于投资者认识到北交所上市企业与新三板挂牌企业的属性差异，标志着北交所市场建设完成重要一步，吸引更多投资者进入北交所，与沪深市场形成差异化竞争。

另据了解，前不久证监会发布的新“国九条”提出，完善多层次资本市场体系，坚持主板、科创板、创业板和北交所错位发展。中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军认为，“错位发展”中的北交所是多层次资本市场的重要一环，起到了贯通前后端的重要作用。具体来看，北交所在前端（风险投资、创业投资等）与后端（科创板、创业板甚至主板）间搭建起桥梁，能够满足从前端向后端过度中的创新型中小企业的融资需求。

对于北交所上市企业而言，也需要抓住新“国九条”及北交所6项配套规则改革的机遇期，“紧密围绕政策指引，充分借助市场融资作用，加大科技投入，提升核心竞争力；加快业务布局和市场开拓，尽快提升盈利水平；进一步健全公司治理机制，加强信息披露，提升管理水平。如此，提升公司估值水平，吸引大量长期资金，走向高质量发展。”清华大学五道口金融学院副院长田轩表示。

(责编：乔业琼、高雷)

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