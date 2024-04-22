人民网北京4月22日电 （欧阳易佳）记者从自然资源部获悉，我国首部以极端旱涝气候为主题的全国性历史地图集《中国千年区域极端旱涝地图集》近日发布。

作为“十四五”国家重点出版物出版规划项目，《中国千年区域极端旱涝地图集》以公元1000年至2020年为时间尺度，梳理出中国主要气候区划1000年以来发生概率为10%（即“十年一遇”）的极端旱涝历史数据。《中国千年区域极端旱涝地图集》在已有历史数据基础上新增了华北地区、长江中下游地区1000至1469年间11312个有效旱涝分级数据和1470至1949年间5459个有效旱涝数据，提供了一套崭新且系统的中国旱涝时空分布历史数据，对认识百年乃至千年尺度上的中国东部干湿变化具有重要的历史文献价值。

《中国千年区域极端旱涝地图集》主编杨煜达表示，《中国千年区域极端旱涝地图集》提供了历史演变的自然背景，也提供了新的全国尺度的历史旱涝数据集，对于认识和推进我国极端旱涝的时空演变的研究有重要的学术意义。

据悉，《中国千年区域极端旱涝地图集》利用了《中国历史地图集》《中国行政区划通史》等历史地理学研究成果，揭示和再现了中世纪暖期以来中国季风区极端降水时空分布规律，为历史、地理、气象、农业、水利、生态等多学科交叉融合提供有力翔实的学术支撑，为全球变暖背景下防灾减灾、应急预警等工作提供权威客观的科学参考。

(责编：乔业琼、高雷)

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