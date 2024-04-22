人民网北京4月22日电 （记者李栋）农田建设是全方位夯实粮食安全根基的关键举措。统计数据显示，截至一季度，我国完成新建和改造提升高标准农田面积约1000万亩。

高标准农田“三分建、七分管”，必须抓好全过程质量管理。近日，在国务院新闻办公室举行的2024年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部发展规划司司长陈邦勋表示，我国人多地少，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，必须不断加大耕地保护建设力度，做到“藏粮于地”，一个重要的抓手就是建好高标准农田。

“今年以来，农业农村部会同有关部门持续加强政策和资金保障，强化全程监管，提高工程质量，加快高标准农田建设进度。”陈邦勋介绍，截至今年3月底，各地完成新建和改造提升高标准农田面积约1000万亩，开工在建面积约4435万亩。

今年的中央一号文件提出，优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田。黑土地是我国珍贵的土壤资源，在保障国家粮食安全和优质农产品供给中具有重要作用。但经过多年开发利用，黑土地出现了变薄、变瘦、变硬现象，给农业可持续发展带来挑战。

陈邦勋表示，要通过抓好新建和改造提升、加强全过程监管、完善长效机制三方面，推进高标准农田建设。

聚焦年度目标，抓好新建和改造提升。一手抓新建，指导各地因地制宜明确高标准农田建设的重点、内容和要求，排好建设优先序，大力推进项目实施，提高农田设施化、数字化水平。一手抓改造提升，对建设标准低、设施不配套、工程年久失修、损毁严重、粮食产能达不到国家标准的已建高标准农田进行改造提升，进一步提高农田防灾抗灾减灾能力。

聚焦提升质量，加强全过程监管。做好项目前期工作，科学合理设计项目，规范开展招投标，压实施工方、监理方责任，确保施工质量。抓好项目验收，严格落实项目竣工验收办法各项规定，有问题的一律不予通过验收，对存在严重工程质量问题的，追究相关责任。

聚焦管护利用，完善长效机制。研究完善高标准农田工程设施管护办法，督促指导地方落实管护主体、责任和资金，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。鼓励各地利用专业化、社会化等力量因地制宜建立管用有效的管护模式，探索发挥保险等专业机构优势，提高管护水平，持续发挥高标准农田效益，做到建一块、成一块。

“下一步，农业农村部将会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强工作指导，强化跟踪调度，持续推进高标准农田建设，加快补齐农田基础设施短板，提升农田稳产高产、防灾减灾能力。”陈邦勋说。

(责编：乔业琼、高雷)

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