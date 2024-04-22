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今年“五一”火车票仍然难买！有什么解决办法吗？

2024年04月22日09:11 | 来源：经济日报
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原标题：今年“五一”火车票仍然难买！有什么解决办法吗？

　　“五一”临近，假日期间火车票也已开售，有出行计划的旅客又开始了新一轮抢票。近日有不少网友反映，今年“五一”期间不少火车票仍然比较难买，甚至出现一些车次开售即“秒光”的情况。

　　为什么火车票这么难买？有什么解决办法吗？

　　火车票难买，核心还是供需矛盾。铁路客运量有明显的周期性、集中性特征。在春运和各种节假日期间，火车票的需求量会比平时多出数倍，热门线路比冷门线路的需求也要高出许多。近些年，我国铁路建设尤其是高铁建设取得巨大成就，线路网络、运行速度、服务质量等方面都有了明显进步，铁路运力大幅提升，买票难问题得到有效缓解，群众日常出行要求基本能够得到满足。但是，面对高峰时段暴涨的运输需求，仍无法全部满足。

　　在继续加大铁路投入力度、提升运力的同时，也要清楚认识到，铁路建设要科学合理，不能按照满足最高峰需求的标准来建设。这是因为，过大投入一方面会带来巨额投入和较长工期，对资金、土地等资源带来较大压力；另一方面，平时运量需求正常时，过剩运力会造成大量闲置，带来浪费。

　　随着经济持续恢复，消费复苏态势明显，群众的出行需求和热情得到极大释放。国铁集团客运部负责人表示，“五一”假期旅客出行高度集中，运力和需求的矛盾十分突出，造成局部地区和时段车票紧张。尤其在部分热门方向的线路上，一些始发终到时间更为适宜、全程旅行时间更短的列车，成为许多旅客的首选出行方案。

　　当前，铁路车次查询、预售期等信息十分透明，12306网络购票、手机APP购票等各种购票方式也很便捷。当这些热门方向车票起售时，广大旅客会第一时间通过各种方式“抢票”，就有可能会出现车票“秒光”现象。

　　该负责人介绍，为了更多旅客顺利买票出行，全国铁路“五一”期间实行高峰运行图，挖掘运输潜力，充分运用线路、车站、动车组、普速车辆等运力资源，在基本运行图每日安排开行旅客列车11000列左右的基础上，采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，最大限度增加旅客座席。

　　同时，铁路12306将根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。为应对售票高峰，铁路12306系统也提前做好各项技术准备工作，能够满足超大访问量需求，保障售票系统安全稳定运行。

　　对于旅客来说，可以根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可选择候补购票、中转换乘等方式购票，增加购票成功率。铁路部门将根据铁路12306预售票和候补购票数据，动态优化调整列车开行方案，及时在热门线路、方向和时段增开旅客列车。

　　因为火车票供不应求，一些第三方平台推出了付费抢票服务，售卖“加速包”等产品，声称可以优先购票。对此，该负责人提醒，铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等陷阱，还面临个人隐私信息泄露风险。广大旅客应通过铁路官方渠道购票，避免遭受不必要的损失。

(责编：申佳平、陈键)
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