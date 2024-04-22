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新能源渗透率历史性突破50% 燃油车电动车市场天秤正式反转

2024年04月22日09:12 | 来源：央广网
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原标题：新能源渗透率历史性突破50% 燃油车电动车市场天秤正式反转

　　中国汽车产业迎来历史性时刻。4月上半月，中国新能源汽车渗透率首次突破50%。新能源汽车以惊人的速度发展，燃油车市场份额则不断被侵蚀。

　　早在2020年，我国制定了到2035年新能源汽车渗透率超过50%的目标，这一年中国新能源渗透率仅为5.8%。

　　令人意想不到的是，中国新能源渗透率持续大幅上涨，2021年突破14%，2022年突破27%，2023年突破33%。随着渗透率50%的目标实现，意味着我国新能源汽车渗透率五年增长10倍，提前11年完成国家规划目标。

　　据中汽协数据显示，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。与部分海外国家踩下新能源“刹车”相比，中国新能源汽车的爆发式增长远超预期，并成为全球新能源汽车产业的引领者。

　　天秤的另一边，是合资燃油车份额持续大幅下跌。数据显示，2023年上汽通用销量下跌14.5%，上汽大众下跌8%，广汽本田下跌13.7%。今年这一势头呈现加速趋势，3月合资燃油车终端销量可谓是溃败来形容，广汽本田雅阁降幅72.6%、广汽丰田凯美瑞降幅59.2%、一汽丰田卡罗拉降幅54.4%、上汽大众朗逸降幅36.4%。随之而来的是，合资燃油车迎来批量关店潮，产生大量的消费者纠纷和维权。

　　分析认为，新能源汽车在动力、静谧性、智能化等方面也已全面超越传统燃油车，尤其是插混，集燃油、插电、增程、纯电动的功能于一体。在价格关口突破以后，燃油车难有还手之力，预计到了下半年，新能源渗透率将进一步提升。

　　在此前举办的中国电动汽车百人会论坛上，比亚迪总裁王传福预测，中国新能源车渗透率即将突破50%，而且未来可能不止于此。长安汽车总裁王俊也表示，虽然部分欧美汽车巨头陆续宣布推迟电动化进程，但全球汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮不会发生改变。

(责编：曹淼、李源)
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