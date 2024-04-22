塑料因造价低、耐腐蚀、应用广等特性方便了人们的生活，但却因难降解带来了严重的环境问题，成为全球生态环境保护面临的一大难点痛点。近年来，各地不断在技术、模式、应用上创新减塑举措，在探索中持续拓展生态价值实现路径，推动经济效益、社会效益、生态效益的同步提升。

2024年4月22日是第55个世界地球日，今年主题是“全球战塑”（Planet vs. Plastics）。在此之际，通过一组海报，一览各地如何在“减塑”过程中收获绿色动能。

资料来源：中国政府网、新华社、海南特区报、重庆日报、中国物资再生协会再生塑料分会

文案：王仁宏

设计：梁婧童（实习生）

(责编：王仁宏、高雷)

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