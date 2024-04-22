人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国70项发明斩获日内瓦国际发明展金奖

陈俊侠 王其冰
2024年04月22日09:12 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国70项发明斩获日内瓦国际发明展金奖

　　第49届日内瓦国际发明展21日在瑞士日内瓦闭幕，中国代表团携197项发明参展，共获得70项金奖和97项银奖。

　　来自中国科学技术大学地球和空间科学学院的“大气多参数探测光量子激光雷达”项目既获得金奖，也获得了本届发明展特别奖之一的“日内瓦共和国与州政府奖”。该项目可以在3千米的探测半径范围内同时实现二氧化碳浓度、气溶胶浓度和大气风场的高精度探测，可显著提高气象环保领域的数字化、精细化管理水平。

　　中国电力科学研究院6个参展项目获得5项金奖和1项银奖，覆盖电力系统发、输、配、用各个方面，展现了中国国家电网公司建设新型电力系统和数智化坚强电网方面的创新成果和雄厚科研实力。

　　天津（滨海）人工智能创新中心研发的面向特种应用场景的音视融合智能耳机不仅获得了金奖，还获得了特别奖。该发明可满足缄默和高噪声特种作业环境下语音交互需求，在公安应急消防、反恐等领域具有广阔的市场空间和应用前景。

　　日内瓦国际发明展创办于20世纪70年代，是世界上举办历史最长、规模最大的发明展之一。据介绍，本届展会共有来自世界各地的1000余项发明参展。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜四个维度看商务运行一季度稳健开局
　　
人工智能正从感知智能向认知决策智能纵深发展
　　人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）中国科学院自动化研究所所长、中国科学院复杂系统认知与决策重点实验室主任徐波研究员在近日举办的第三届智能决策论坛上指出，人工智能作为当前最具革命性、颠覆性的技术之一，正在从感知智能向认知与决策智能纵深发展。 徐波说，中国科学院自动化研究所将“自主进化智能”作为核心发展目标，并将“博弈决策智能系统”作为主攻方向之一，着力推进决策智能的源头创新和应用落地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部