谢希瑶、石昊、任军、唐诗凝、邰背平、郑开君、吴涛、李倩薇、周蕊

原标题：首季中国经济热点问答|中国市场对外资吸引力何在？

商务部数据显示，今年一季度，中国实际使用外资金额3016.7亿元，同比下降26.1%。与此同时，新设外资企业达1.2万家，同比增长20.7%，制造业引资比重上升。

如何看待当前中国引资态势？中国市场对外资的吸引力何在？新华社记者深入广东、江苏、四川、上海、北京等多地，调研外资企业在华投资发展现状。

超大规模市场需求难以割舍

海风拂过湛江东海岛，昔日边陲渔村已成为广东最大临港工业岛。

在东海岛石化产业园区内，德国化工企业巴斯夫迄今为止最大的海外投资项目——总投资额约100亿欧元的巴斯夫（广东）一体化基地建设取得新进展。年初，这里的热塑性聚氨酯（TPU）装置正式宣布投产，其产品将广泛用于新能源汽车、生物医疗、民生工业等领域。

“当前，中国是全球最大的化工市场，对巴斯夫具有重要的战略意义。”巴斯夫亚洲大型项目总裁林汉平说，位于广东湛江的一体化基地将成为巴斯夫未来在中国实现盈利和可持续增长的重要平台。

化工行业牵动千行百业、千家万户。据预测，直至2030年，中国都将是全球化工行业增长的主要驱动力，并贡献全球化学品产量的一半左右。

“中国市场一直是我们最大的增长引擎”“中国和亚洲市场的增长持续领先”……从生物医药到新能源材料，从化妆品到食品饮料，记者走访多个行业的跨国企业负责人，看好中国市场增长趋势是他们的一致答案，印证变乱交织的国际背景下，中国市场仍具吸引力。

横向看，世界经济增速放缓、地缘政治风险上升、外需减弱等多重复杂因素交织，全球跨国直接投资不振。联合国贸发会议报告指出，2023年全球跨境投资下降18%。

纵向看，2019年至2023年一季度，中国吸收外资连续刷新历史纪录。

多重挑战下，中国市场仍然展现出较强韧劲，这直接体现在众多跨国企业的“账本”中。

2022到2023财年，蔡司集团大中华区收入达到134.9亿元，增长22%；博世集团2023年在中国销售收入达1391亿元，占全球收入约20%，增长5.2%；法雷奥中国2023年销售额达300亿元，占全球收入约17%……

根据国家外汇管理局测算，近几年外商在华直接投资收益率约9%，在国际上处于较高水平。

随着中国经济复苏回暖，一些行业吸引外资呈现积极态势。商务部数据显示，一季度，住宿和餐饮业、建筑业、批发和零售业、金融业实际使用外资分别增长84.7%、17.5%、2.2%、1.4%。

从改革开放初期进入中国，到2021年将亚洲区总部迁至上海，美国食品企业卡夫亨氏如今在中国持续加码投资。

“中国人口众多，市场空间广阔，多元化、高端化消费需求日益增长。”卡夫亨氏亚洲区总裁福瑞德告诉记者，过去三年，卡夫亨氏投入6.7亿元用于提升在华几家工厂的运营效率和扩大生产规模，今年还将追加投资3.2亿元。

不久前，苹果在亚洲规模最大的零售店上海静安店开业，苹果公司首席执行官蒂姆·库克开门迎客并与顾客互动。此前彭博社报道称，iPhone在华销量下滑之际，苹果公司将在上海开设新门店，中国市场仍然“至关重要”，因为中国有世界最大的智能手机消费群体。

太古集团主席白德利近日表示，太古地产将继续投资内地和香港市场；太古可口可乐今年将在江苏昆山落成中国最大型厂房；国泰航空将持续增加内地航线；港机集团也正在厦门扩建飞机维修中心。

选择中国，就是选择机遇与回报。不少跨国企业正抢抓中国高质量发展、推动经济转型的巨大机遇。

今年一季度，中国制造业实际使用外资达到810.6亿元，其中高技术制造业引资达到377.6亿元，占全国引资比重较上年同期分别提高2.3和2.2个百分点。

在这个春天，一座座厂房正在江苏如皋“拔节生长”。这座建设中的工厂是瑞典重型汽车生产商斯堪尼亚60多年来最大的一笔海外投资，预计2025年投产，年产卡车5万辆。

曾几何时，斯堪尼亚曾因为产能达到上限而痛失订单。斯堪尼亚中国集团总裁何墨池向记者坦言，考虑亚洲和中国市场的发展潜力，公司最终决定在中国建立生产基地增加产能，着眼于亚洲和中国重卡高端化、定制化、电气化的商业机遇。

全球知名管理咨询公司科尔尼近日发布的全球2024年外商直接投资信心指数（FDICI）报告显示，中国从去年的第7位跃升至第3位，在新兴市场专项排名中位居榜首。

桥水基金投资创始人瑞·达里欧近日在题为“我为何投资中国”的最新文章中表示：“关键问题不是我是否应该在中国投资，而是我应该投资多少。”

完备高效产供链优势难以替代

广东深圳宝安区，百年法国汽车零部件供应商法雷奥的全球标杆工厂——法雷奥（深圳）智能制造中心内，随着一台台高度自动化的智能制造设备轰鸣启动，激光雷达、控制模块、通信模块等汽车电子配件从这里生产下线，走向世界各地车企的厂房。

法雷奥预测，深圳法雷奥未来五年销售额将保持每年20%以上的高增长率。法雷奥中国总裁周松说，深圳拥有较为完善的新能源汽车产业基础。智能网联汽车产业的价值构成当中约有30%来自信息产业，这与深圳的电子信息技术产业能有效衔接。

吸引众多外资企业的，不仅仅是“中国市场”创造的海量需求，还有“中国创新”和“中国制造”的硬实力。

“中国已经成为在电气化、自动驾驶和智能车联网领域创新最多的国家之一。我们想利用中国的创新力量，也想利用中国的供应链。”何墨池说。

中国拥有全球最完整、规模最大的工业体系，已连续14年位居世界制造业第一大国，其制造业增加值占全球比重约30%。

此外，世界银行发布的“物流绩效指数”显示，中国排名第19位。在物流基础设施方面，中国排名超过美国等发达经济体。

“对我们而言，世界上没有其他的供应链比中国更关键。”库克上个月在上海说，苹果将加强与中国供应链伙伴的长期合作。

随着中国经济社会不断发展，靠廉价劳动力吸引外资的时代早已过去，高素质人才正在成为外商眼中最大的加分项之一。“果链”扎根中国的一大原因正是中国的人才优势。

库克曾做过形象的对比：“我们的产品需要先进模具。在美国，我不确定我们的模具工程师能坐满一个房间。而在中国，你能找到好几个橄榄球场的模具工程师。”

如今，中国拥有完整的产业体系、超大规模的市场、稳定的社会大局、长期向好的经济基本面等综合优势。

正因如此，在安永华北区税务主管合伙人蔡伟年看来，中国作为投资目的地的地位不可替代。

“中国有相对稳定的政策、可靠的电力供应、数量可观的工程师。中国经济的确定性和韧劲成为外资加大在华投资的关键。”蔡伟年说。

高水平开放红利机遇广阔

今年以来，跨国企业高管再掀“访华热”，感受中国经济回升向好的浓浓春意。

4月14日至16日，德国总理朔尔茨在访华行程中先后走访重庆、上海和北京。由西门子、宝马、奔驰等国际知名跨国企业负责人组成的经济代表团也随同访华。

中国发展高层论坛、“投资中国”首场标志性活动、博鳌亚洲论坛2024年年会、消博会、广交会……今年以来，密集举行的高层会晤、经贸盛会吸引众多跨国企业负责人来华交流考察、商签合作。

商务部数据显示，今年一季度，德国、东盟对华投资分别增长48%、5.8%。中国新设外资企业达到1.2万家，同比增长20.7%。

面对风高浪急、更趋复杂的国际环境，中国坚持以开放的确定性应对外部环境的不确定。

今年以来，由商务部主办的“投资中国”系列活动相继在丹麦、德国等国举行，推动山西省、陕西省、天津市、苏州市等地方主动出海招商引资。

在德国专场上，德国中小企业联合会代表弗里德曼·赫菲希对记者说：“当你看到这个国家，看到这个国家的活力，看到人们对未来的热情时，你就知道与中国合作对德国经济有多么重要了。”

出台进一步支持境外机构投资境内科技型企业的16条政策措施，发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，落实落细“外资24条”，公布《促进和规范数据跨境流动规定》，打通外籍来华人士支付堵点，扩大免签国家范围……近段时间来，中国接连推出高水平开放新举措，不断优化营商环境。

美国有线电视新闻网称，中国正在努力稳外贸、增投资，2023年以来，中国推出了一系列吸引外资和放宽科技创新领域外商投资准入等政策。彭博社刊文称，过去一年，中国政府出台了多项举措，让外商在中国开展业务变得更加容易。

外资准入是扩大开放的“风向标”，为跨国企业打开更广阔的发展新空间。

今年2月，联博基金管理有限公司、东方汇理金融科技（上海）有限公司、开德私募基金管理（上海）有限公司等三家外资金融机构集体开业；3月，中国首家新设外商独资证券公司渣打证券宣布正式展业；4月，法巴证券（中国）有限公司获批成立……

东亚银行（中国）有限公司战略及数字化办公室总监洪建帮介绍，中国加速金融领域双向开放，拓展境内外金融市场互联互通，推进人民币国际化，公司在跨境、贸易融资及投行等业务上受益，带动非息收入增长。

受访外资企业普遍提到，中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，必将创造无限商机。

就在不久前，美国雅保公司广西钦州工厂与法国电力集团全资子公司法电新能源签署了为期5年的绿色电力采购协议。两家外企在中国携手拥抱新商机。

雅保生产的氢氧化锂是锂电池的上游原料，受益于中国蓬勃发展的新能源汽车产业，雅保中国区总裁徐旸对未来充满信心。法电可再生能源公司亚太区副总裁帕特里克·沙里尼翁在巴黎告诉记者，中国可再生能源装机容量世界领先，是法电非常重要的市场。

恰如一位跨国公司高管所说：“不要追问我们中国市场怎么样，就看我们正在中国投入的资产和项目，就是长期看好中国市场的最好体现。”

(责编：申佳平、陈键)

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