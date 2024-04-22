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2024世界内燃机大会在津开幕

本报记者 刘茜 董山峰 通讯员 焦德芳
2024年04月22日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：2024世界内燃机大会在津开幕

2024世界内燃机大会20日在天津开幕。大会由中国内燃机学会和天津大学联合主办，以“绿色 可靠 智能 高效”为主题，吸引了国内外众多科学家、企业家参会，共话“双碳”背景下内燃机的发展。

开幕式上发布了中国内燃机行业最新技术成果——全球首款本体热效率突破53%的商业化柴油机。该项目突破了高膨胀燃烧、混流增压、高效燃油喷射、低阻减摩等关键技术，经国际权威机构检测，其本体热效率成功突破53%大关，创造世界纪录。相关技术全面推广应用后预计每年可节约燃油近2000万吨，减少碳排放超6000万吨。

天津大学拥有我国第一个内燃机领域国家重点实验室，30多年来取得了一系列标志性成果，先后获得18项国家级科技奖励。2023年该校重组建设先进内燃动力全国重点实验室。

世界内燃机大会由中国内燃机学会于2018年发起，每三年一届，涵盖国际学术交流、高峰论坛、技术成果推广、高端产品展览和现场技术考察等活动。

(责编：申佳平、陈键)
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