人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

小小馕店见证诚信满满

记者 尚杰 赵明昊
2024年04月22日09:15 | 来源：光明日报
小字号

原标题：小小馕店见证诚信满满

在新疆博乐市，一家小小的馕店，屡屡见诸报端，成了一道文明风景线，为何？近日，记者前去一探究竟。

记者看到，不大的店面内，夫妻俩正在忙碌。妻子巴哈尔古丽·叶列买斯揉面、切面、称重，揉成一个个大小均匀的面团，擀成面饼，再戳上花纹；丈夫孜来地拜克接过面饼贴在馕坑壁上，洒上盐水……伴随着“吱吱”的声响，馕香味在小店内弥漫开来。

循着香气，一拨拨顾客接踵而来。他们自己动手，取过新鲜出炉的馕，或扫码支付，或放下现金后离开。店主夫妻忙着手里的活，嘴上打着招呼，根本顾不上盘点钱款。

下午3点多，最后一坑40个馕热乎出炉，孜来地拜克放到门口玻璃柜中，闭上馕坑中的火，哼着小曲下班，留下大门敞开的馕店和没卖完的馕。

“不担心少收钱吗？”走出店门，记者好奇地问。

“真没事，快5年了，一分钱没少过！”孜来地拜克说着，调大手机的音量。“您已收到付款5元。”“您已收到付款25元。”……收款提示音不停传出。“你听，这跟我在店里一个样！”孜来地拜克对记者说。

记者数了下，孜来地拜克离店时，留下了126个馕，售价5元一个。傍晚时分，夫妻俩核计了一下，当天一共做了240个馕，上午在店里收入570元，下午在家里收入630元，分文不差！

为什么要尝试“无人售卖”呢？孜来地拜克说，这缘于几年前的一个小意外。

2019年8月的一天，夫妻俩和往常一样，早上6点就来到店里和面、打馕。随后，妻子回家照顾老人孩子，留下丈夫在店里卖馕。孜来地拜克不知不觉睡着了，醒来时发现门口的馕没剩几个了。

让他没想到的是，夫妻俩一算账，发现当天打的200多个馕，刨去卖剩下的，其他的都收到了钱。孜来地拜克当即拍着大腿说：“既然这样，我干吗在店里守着呢？空出时间多陪陪孩子和老人。”

随即，他在馕店门口张贴了温馨提示：无人售卖、现金投箱、扫码自取，并准备好了收款二维码和现金收款箱。就这样，这家馕店开启了“无人售卖”模式，一直持续到今天。

知道的人越来越多，不少人跑上一二十里路，也要来体验一把。4年多过去，卖出了多少个馕，夫妻俩已经算不过来。“平均每天打馕200多个，怎么也有20多万个，大家都是主动付钱，从没少过一分钱。”巴哈尔古丽说，有些老人不会扫码支付，有时忘记带现金，先把馕拿走，第二天一准把钱送过来。

68岁的巴特老人是这家馕店的老主顾：“他们两口子为人实在，做的馕厚厚的，用料足，口感也好，我们家里人都吃习惯了，来的基本都是老顾客，大家也都讲诚信，不会少给钱。”

“原来还有人劝我说，安个摄像头更放心，我直接拒绝了。你看嘛，根本不需要！”采访结束时，孜来地拜克蹦出这样一句话。

“这个社区有1300多户3000多人，是个多民族融洽相处的大家庭，孜来地拜克的馕店见证着彼此的信任和尊重，折射出的是一座城市满满的诚信。”博乐市精神文明建设指导中心副主任贺鹏说。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国｜四个维度看商务运行一季度稳健开局
　　
人工智能正从感知智能向认知决策智能纵深发展
　　人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）中国科学院自动化研究所所长、中国科学院复杂系统认知与决策重点实验室主任徐波研究员在近日举办的第三届智能决策论坛上指出，人工智能作为当前最具革命性、颠覆性的技术之一，正在从感知智能向认知与决策智能纵深发展。 徐波说，中国科学院自动化研究所将“自主进化智能”作为核心发展目标，并将“博弈决策智能系统”作为主攻方向之一，着力推进决策智能的源头创新和应用落地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部