记者 尚杰 赵明昊

原标题：小小馕店见证诚信满满

在新疆博乐市，一家小小的馕店，屡屡见诸报端，成了一道文明风景线，为何？近日，记者前去一探究竟。

记者看到，不大的店面内，夫妻俩正在忙碌。妻子巴哈尔古丽·叶列买斯揉面、切面、称重，揉成一个个大小均匀的面团，擀成面饼，再戳上花纹；丈夫孜来地拜克接过面饼贴在馕坑壁上，洒上盐水……伴随着“吱吱”的声响，馕香味在小店内弥漫开来。

循着香气，一拨拨顾客接踵而来。他们自己动手，取过新鲜出炉的馕，或扫码支付，或放下现金后离开。店主夫妻忙着手里的活，嘴上打着招呼，根本顾不上盘点钱款。

下午3点多，最后一坑40个馕热乎出炉，孜来地拜克放到门口玻璃柜中，闭上馕坑中的火，哼着小曲下班，留下大门敞开的馕店和没卖完的馕。

“不担心少收钱吗？”走出店门，记者好奇地问。

“真没事，快5年了，一分钱没少过！”孜来地拜克说着，调大手机的音量。“您已收到付款5元。”“您已收到付款25元。”……收款提示音不停传出。“你听，这跟我在店里一个样！”孜来地拜克对记者说。

记者数了下，孜来地拜克离店时，留下了126个馕，售价5元一个。傍晚时分，夫妻俩核计了一下，当天一共做了240个馕，上午在店里收入570元，下午在家里收入630元，分文不差！

为什么要尝试“无人售卖”呢？孜来地拜克说，这缘于几年前的一个小意外。

2019年8月的一天，夫妻俩和往常一样，早上6点就来到店里和面、打馕。随后，妻子回家照顾老人孩子，留下丈夫在店里卖馕。孜来地拜克不知不觉睡着了，醒来时发现门口的馕没剩几个了。

让他没想到的是，夫妻俩一算账，发现当天打的200多个馕，刨去卖剩下的，其他的都收到了钱。孜来地拜克当即拍着大腿说：“既然这样，我干吗在店里守着呢？空出时间多陪陪孩子和老人。”

随即，他在馕店门口张贴了温馨提示：无人售卖、现金投箱、扫码自取，并准备好了收款二维码和现金收款箱。就这样，这家馕店开启了“无人售卖”模式，一直持续到今天。

知道的人越来越多，不少人跑上一二十里路，也要来体验一把。4年多过去，卖出了多少个馕，夫妻俩已经算不过来。“平均每天打馕200多个，怎么也有20多万个，大家都是主动付钱，从没少过一分钱。”巴哈尔古丽说，有些老人不会扫码支付，有时忘记带现金，先把馕拿走，第二天一准把钱送过来。

68岁的巴特老人是这家馕店的老主顾：“他们两口子为人实在，做的馕厚厚的，用料足，口感也好，我们家里人都吃习惯了，来的基本都是老顾客，大家也都讲诚信，不会少给钱。”

“原来还有人劝我说，安个摄像头更放心，我直接拒绝了。你看嘛，根本不需要！”采访结束时，孜来地拜克蹦出这样一句话。

“这个社区有1300多户3000多人，是个多民族融洽相处的大家庭，孜来地拜克的馕店见证着彼此的信任和尊重，折射出的是一座城市满满的诚信。”博乐市精神文明建设指导中心副主任贺鹏说。

(责编：申佳平、陈键)

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