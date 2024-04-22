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银发经济市场调查：政策效果正在显现 产品供给有待扩大

刘 萌
2024年04月22日09:17 | 来源：证券日报网
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原标题：银发经济市场调查：政策效果正在显现 产品供给有待扩大

“我们的入住率从未低于90%，目前的空余床位只剩下您刚刚看过的那两张了。”在带领记者参观后，北京市丰台区某养老机构的工作人员表示。4月19日至20日，《证券日报》记者走访北京地区多家老年公寓、养老院及养老服务中心发现，养老市场呈现出“市场需求旺”“产品供给相对滞后”等特点。

国家统计局公布的数据显示，截至2023年末，我国60岁及以上人口共计2.97亿人，占全国人口的21.1%，预计到2035年，我国老年人口将突破4亿大关。发展银发经济日益成为积极应对人口老龄化的重要着力点，得到国家的大力支持与社会的广泛关注。

2024年1月份，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（以下简称《意见》），这也是首个以“银发经济”命名的政策文件。《意见》聚焦发展银发经济、增进老年人福祉，提出了26条政策举措。

4月17日，国家发改委副主任刘苏社表示，“下一步，发改委还将组织各地实施一批专业化、规模化的医养结合项目，带动提升养老服务的整体水平。”

政策相继落地显效

“银发经济对于积极应对人口老龄化、培育经济发展新动能、提高人民生活品质等方面具有重要作用。”中国消费经济学会副理事长、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛教授对《证券日报》记者表示，银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。

近年来，支持银发经济发展的政策不断出台，对健全养老服务体系作出相关规划。例如，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，综合运用规划、土地、住房、财政、投资、融资、人才等支持政策，引导各类主体提供普惠养老服务，扩大供给，提高质量，提升可持续发展能力。《关于推进基本养老服务体系建设的意见》提出，提升基本养老服务便利化可及化水平，依托和整合现有资源，发展街道（乡镇）区域养老服务中心或为老服务综合体。

各地也因地制宜陆续出台相关政策。以北京市为例，2023年，北京市人民政府办公厅印发《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》，进一步完善北京养老服务供给体系。

目前，相关支持政策已陆续落地并显效。

在位于北京市海淀区的某养老院中，记者注意到，该养老院与街道政务服务中心位于同一栋建筑内。“我们是公建民营的。”对此，该养老院工作人员向记者解释称，养老院的经营场所由政府提供，企业在运营养老院的过程中也会得到所在街道的支持。

另一家公建民营的街道养老服务中心工作人员告诉《证券日报》记者，中心内入住的老人基本来自该街道。除了收住外，中心还为周边的老年人群体提供社区餐厅、老年学堂等多种服务。

此外，还有一些养老机构享受到财政税收方面的支持。上述北京市丰台区养老机构工作人员向记者介绍，在获评三星级养老机构后，该机构除了享受免税的待遇外，还可以获得由北京市民政局提供的运营补贴。

还需多方面发力

记者在探访中注意到，除床位供应紧张外，经营成本高、护理人手不足等问题也普遍存在。

一名养老院工作人员告诉记者，目前一名护工需要同时照顾三名到四名老人，一天工作时间在12小时以上。“现在的护工数量是我们能负担的极限了。”该工作人员对记者直言，考虑到经营成本，护工人数难再增加。

居家养老服务行业同样存在人才短缺情况。记者致电一家提供老年人上门医疗及照护服务的机构了解到，目前人员紧张。“目前我们护士和助浴师的时间表都是排满的。”相关工作人员表示，老人助浴服务需要提前一周预约，如果需要特定时间提供服务，预约时间更得提前。

洪涛表示，目前银发经济相关供给相对滞后，行业发展面临多重痛点。由于银发经济具有微利性的特点，资本和企业投资意愿不高。同时，还存在产品和服务质量有待提升、标准不健全等问题。

星图金融研究院高级研究员付一夫认为，当前，银发经济市场主要问题在于供给不够完善，服务质量参差不齐，针对老年人的产品和服务种类相对有限，很难全面满足老年人多样化的消费需求。

面对上述问题，《意见》提出，要聚焦多样化需求，培育潜力产业，强化要素保障，优化发展环境。具体而言，包括开展高标准领航行动、完善用地用房保障、强化财政金融支持、推进人才队伍建设等措施。

刘苏社表示，国家发展改革委积极贯彻落实，围绕扩大增量、优化存量、提高质量三个方面不断改善“一老一小”服务。2024年，我国还将进一步加大中央预算内投资的支持力度，重点支持“一老一小”设施服务体系的建设。

未来应如何进一步完善相关政策，并推动政策落实落地？对此，付一夫建议，一方面，要发挥政府部门的指导和监督作用，完善相关政策法规，积极探索养老产业福利性消费与商业化运作相结合的发展模式，充分整合政府和社会资本的力量；另一方面，要继续完善并创新养老产品与服务，在产品领域，针对老年人的消费偏好和新趋势来丰富产品供给。

(责编：申佳平、陈键)
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