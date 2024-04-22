杜雨萌 韩 昱

原标题：个人养老金顶层制度设计出炉两周年 运行平稳但仍需撬动更多人缴存

4月21日，个人养老金顶层制度设计出炉两周年。2022年4月21日，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》（以下简称《意见》）；同年11月份，个人养老金制度在北京、天津、上海等36个城市（地区）先行启动实施。

《证券日报》记者近日调查发现，两年来，个人养老金制度运行平稳有序，但仍需撬动更多人缴存。

开户情况如何？

“我是前一阵在办理2023年度个税汇总后，在同事的‘劝说下’才去开户的。”在邮政系统工作的马女士告诉《证券日报》记者，由于个人养老金账户中的缴存资金需要参加人达到领取基本养老金年龄，即退休后才能领取，因此此前自己一直在犹豫。

“不过，我在进行年度综合所得汇算时发现，即便是扣除了6万元个人所得税起点，以及赡养老人、房贷贷款等专项附加扣除后，仍要补缴一部分个税。但如果我在个人养老金账户中每年‘顶格’缴存的话，不仅会抵掉一部分个税，且早缴费还能赚取定存利率，最重要的是退休后有一定的保障。”在马女士看来，这无论怎么算都是一笔相当合适的买卖。

《意见》明确，参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。而此前财政部、国家税务总局发布的公告也明确，在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税。

公开数据显示，截至2023年底，36个城市（地区）个人养老金试点开立个人养老金账户人数超过5000万。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，总体来看，目前个人养老金的缴存总体符合当前经济发展状况和家庭收入水平，无论是户数、金额、品种都属于正常状态。

不过记者注意到，目前也出现部分账户空置等情况。

近日，记者采访了长春、杭州、哈尔滨、天津、南昌、上海等10余个城市的投资者发现，“完成任务”“开户奖励”“在网点办其他业务时被指导开户”是部分人群开设个人养老金账户的主要原因。而对于尚未开立个人养老金账户的人来说，一部分是因为目前的个税起征点以及专项附加扣除已能完全覆盖个税抵扣；还有一部分则认为此项投资并不具备“性价比”。

“当时开这个账户完全是为了帮朋友完成开户指标，再配合银行给出的缴存活动等，稀里糊涂就开了，就存了几十元钱。”在长春工作的朱先生对记者说。

“从我们的角度来说，虽然分行会就个人养老金账户的开户情况给我们下达一定的指标，但这项业务的推动也确实面临一些困难。一方面，储户认为钱还是攥在手里比较好；另一方面，也与个人养老金账户中的理财产品优势不明显有关。”杭州某商业银行客户经理付小姐在接受《证券日报》记者采访时表示。

如何撬动更多人参与？

对于“开户热、缴存冷”这一现象，中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏在接受《证券日报》记者采访时分析，主要原因在于，在个人养老金金融产品数量增加的同时，产品同质化问题较为明显，导致无法有效满足投资者个性化偏好。此外，理财、基金、保险类个人养老金产品通过银行渠道代理销售，在发展初期存在机构合作不畅、产品准入速度较慢等问题，限制了投资者的选择空间。

此外，在养老金融50人论坛发布的《养老金融评论》（2024年第3期）中，养老金融50人论坛核心成员、中欧国际工商学院教授汪泓表示，个人养老金制度实施面临以下几个方面的挑战，一是税收优惠政策精准度有待加强；二是个人养老金产品吸引力须加大；三是服务便捷度有待提高；四是安全监管力度有待加强。

中国政法大学商学院资本金融系教授胡继晔也认为，个人养老金账户的资金应该投资于安全、稳健的金融产品，如个人养老保险、基金等。但目前个人养老金投资渠道和产品还不够丰富，需要进一步扩大投资范围和产品种类。

今年1月份，人力资源社会保障部在2023年四季度新闻发布会上表示，个人养老金制度运行平稳有序，先行工作取得积极成效。在下一步工作安排中提到，将“推进个人养老金制度全面实施”。今年的《政府工作报告》中也提到，“在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险”。

“未来随着我国经济实力持续增强和家庭收入不断增长，个人养老金仍会保持稳定增长态势。”张依群表示。

胡继晔认为，目前很多人对个人养老金制度不了解，或者了解不充分，仍需要加强宣传和引导，让更多人了解并参与进来。同时，还需要探索更加合理的缴存比例和金额，以吸引更多人参与。

张依群认为，从宏观上看，需要形成良好的市场预期和发展信心。从微观上看，需要继续提高个人收入，增强居民家庭金融消费能力和生活保障能力，更好消除后顾之忧。同时，还需要改进个人养老金缴费方式和产品配置，更好满足个人缴存和支取需要，改善缴存户的预期收益。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经