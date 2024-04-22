孟 珂

原标题：北交所今日启用920代码号段 市场建设完成重要一步

4月22日，北京证券交易所上线启用920代码号段功能，标志着北交所有了全新的上市“身份证”，市场建设完成重要一步。

为落实北交所“深改19条”，规范证券代码、证券简称管理，北交所和全国股转公司修订了《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，自2024年4月22日起施行。根据相关业务规则，发行人的证券代码为920000—920999，证券代码管理按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第4号——证券代码管理》相关规定执行。发行人可以采用摇号或直接选号等方式确定证券代码，证券代码确定后不可更改。

北交所表示，未来新增上市公司通过摇号选号或直接选号方式确定证券代码后，使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。市场各方可通过北交所官网“发行上市”栏目查询新上市公司使用920证券代码的发行、上市进度。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟对《证券日报》记者表示，北交所启用920代码号段将加强北交所上市公司的辨识度，便于投资者关注、了解和投资北交所。

事实上，北交所已为启用新代码做足了准备。往前追溯，2023年9月1日，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，明确提出要启用北交所独立代码号段，提高股票辨识度。2023年11月17日，北交所启动为上市公司股票使用920代码号段的相关准备工作。今年，北交所开展了两轮启用新证券代码号段仿真测试，第一轮仿真测试时间是2024年2月19日至2024年3月1日；第二轮仿真测试是2024年3月4日至2024年3月15日。2024年3月23日至4月13日期间，北交所开展了三次全网测试。4月20日，北交所开展北交所股票启用新证券代码号段通关测试。

根据北交所此前介绍，将先为切换后的增量上市公司分配920证券代码，待市场准备工作就绪后，再为存量上市公司统一切换920证券代码。证券代码切换后，上市公司上市前的证券行情、信息披露、持有变动等内容将不再连续展示，投资者可通过在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的证券代码查询该公司挂牌期间的上述内容。上市公司主体身份的连续性、投资者持股余额及持有时间计算、股票质押及司法冻结（含轮候冻结）等不受证券代码切换影响。

开源证券北交所研究中心分析师渚海滨分析称：“启用920代码号段后，北交所上市公司新的交易行情、信息披露等内容将不再与新三板挂牌期间的内容连续展示，减少新三板时期价格对北交所时期价格的影响，更有利于投资者对公司价值进行正确判断。”

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南对《证券日报》记者表示，920代码号段的启用意味着北交所“深改19条”在持续推进和完善，向市场充分释放政策预期。这有助于增强投资者信心，吸引更多投资者和增量资金进入北交所市场。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经