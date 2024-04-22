原标题：中国银联启动“锦绣五一 银联好礼”优惠活动

赏美景、尝美食、品人文……五一小长假来临在即，出行游玩、购物娱乐成为不少消费者的优先选项。

4月20日，中国银联正式启动“锦绣五一 银联好礼”主题优惠活动，以深入推进“锦绣行动2024”为契机，即日起至2024年5月10日，在覆盖“食、娱、游、购、行”5大重点场景、超40万家商户门店，为境内外用户送去假日“锦绣好礼”，助燃小长假消费市场“烟火气”。

四大特色亮点 彰显中华锦绣文化

以锦绣行动“全域、全场景、全解决方案”受理体验目标为导向，此次活动具有“场景覆盖广、商户选择多、支付产品全、优惠力度强”四大特色亮点，覆盖超万家品牌商户、40万各地特色商户门店，彰显中华特色和区域传统文化。

活动为包括老年人、外籍来华人员等在内的境内外用户，提供使用卡、码、Pay银联支付“领券立减”、“满减”等福利回馈。针对老年人群推出的“领券立减”专项优惠，支持老年人以“先领券再消费”的形式，在线下、线上零售消费、公缴充值等高频支付场景使用，同时还在适老食堂及养老机构、社区便民、医疗健康、老年文体等4个场景开展立减、票券等形式的活动。

针对外籍来华人员，银联特别推出了专属卡产品“旅行通”卡，支持境内主要消费场景的使用，外籍来华人员可通过云闪付App、商业银行网点、商业银行小程序等多种渠道申请。同时，银联联合境外发卡银行开展来华消费返现活动，外籍来华人员使用银联支付就有机会享受境外卡消费返现等多重福利。

海量商户发力 尽享银联多重好礼

融合线上线下多元支付场景，包括肯德基、星巴克、好利来等知名商户、融创文旅旗下乐园，大型百货、免税店等各类线下“名、特、优、精”优质品牌商户。线上商户主要涵盖美团、12306、携程、去哪儿、饿了么、飞猪、滴滴、唯品会等。

活动多重优惠将陆续推出。如用户使用肯德基App线上订餐，用云闪付支付有机会享“满49元立减15元”优惠；在美团App通过云闪付、银联手机闪付支付，有机会享“满30元立减5元”优惠；使用携程、去哪儿App预订部分商品，选择银联支付可享订单实付金额“满200元立减10元”优惠。此外，还有12306App“满50元立减10元”，华为精品应用“满10元立减5元”等。在线下场景，“融创文旅”使用银联卡、云闪付有机会享受“满50元立减10元”；用户通过云闪付App领取“锦绣行动银联优惠日酒店满减券”，在美豪、君亭等酒店品牌指定门店使用云闪付App提前绑定的银联卡支付，可享订单实付金额“满200元减30元”优惠。此外，如联华超市“满588元立减50元”、指定高铁站购票“满50元立减10元”或“满20元立减5元”。活动还在全国重点城市公交地铁场景开展手机Pay等产品的“折扣立减”专项优惠，即用户在指定公交地铁线路，使用银联手机闪付NFC乘车，即有机会享受“单笔5折，封顶0.99元”优惠。

作为我国重要的金融基础设施和全球重要银行卡组织之一，今年以来，中国银联携手商业银行、收单机构等推出“锦绣行动2024”计划，在8大类重点场景，推动卡、码、Pay受理环境优化。下一步，中国银联将以“锦绣行动2024”为起点，共同营造便利、包容、普惠的支付生态，让银联产品在各场景通用好用，为老年人、外籍来华人员等提供更好体验、更多选择、更大价值，为服务民生和实体经济发展贡献更多银联力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经